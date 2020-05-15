Коронавирус сравнили с двумя другими эпидемиями 21-го века

Врачи думали, что угроза коронавируса будет подобна SARS и MERS, распространение которых довольно быстро прекратилось, рассказал главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

«Угрозу распространения этой инфекции мы сравнивали с двумя эпидемиями 2003 года и 2013 года – SARS и MERS, которые благополучно закончились... их распространение довольно быстро прекратилось. Мы думали, что будет такое же распространение. И было ожидание того, что и эта эпидемия закончится так же», – передает РИА «Новости» слова Сапронова.

Он добавил, что рост заболеваемости в Китае и тот факт, что китайские врачи смогли справиться с этой инфекцией довольно быстро, дало определенный задел в понимании того, что Россия также справится с этой инфекцией.

«Однако люди недостаточно серьезно восприняли меры, которые предлагались властями, и не соблюдали карантин, дистанцирование», – сказал он.

Сапронов добавил, что врачи ожидают вакцину к концу года. «Мы очень надеемся на вакцину, но ее сделать довольно сложно, поэтому ожидаем ее в конце этого года – начале следующего. Не раньше», – заявил врач.

За последние сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 93 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 2305 человек.

Накануне, 13 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 тыс. 28. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 54.

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