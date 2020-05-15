ВОЗ предрекла Европе новую волну коронавируса

Осенью в Европе может наступить новая волна коронавируса, сообщил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Он призвал заниматься «подготовкой», а не праздновать. Клюге считает, что некоторые страны могли поторопиться с отменой ограничений, введенных в связи с коронавирусом. По его словам, замедление роста числа заболевших не означает скорый конец пандемии.

Кроме того, в ВОЗ отметили, что осенью можно ожидать волну гриппа или кори, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Telegraph.

Напомним, Клюге подчеркнул, что требуются «бдительность и решимость» в борьбе с патогеном в такой же степени, как это было в период интенсивного распространения инфекции.