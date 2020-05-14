В ВОЗ призвали к бдительности при смягчении мер самоизоляции

Возникновение новых очагов коронавируса в Корее и китайском Ухане указывает на необходимость внимательно следить за смягчением ограничений, введенных в связи с пандемией, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

«За последнюю неделю очаги новых случаев возникли в Ухане и Республике Корея, где вирус, как представлялось, исчез. Это служит своевременным напоминанием о том, что угроза повторного появления вируса никогда не уходит далеко», – заявил Клюге, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в Европейском регионе ВОЗ сейчас наблюдается «замедление пандемии», но в условиях ослабления мер по самоизоляции, которые осуществляются в 39 государствах Европейского региона ВОЗ, требуются «бдительность и решимость» в борьбе с патогеном в такой же степени, как это было в период интенсивного распространения инфекции.

«Пока не будет доступа к вакцине или лечению у всех, меры по ограничению распространения вируса требуют партнерства населения и политиков», – сказал Клюге, пояснив, что речь идет о «социальном контракте».

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 9974 – до 252 245. Таким образом, впервые со 2 мая количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 10 тысяч. Кроме того, коэффициент распространения коронавируса в России впервые с начала вспышки упал ниже 1, составив 0,97.