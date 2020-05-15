Трамп назвал ВТО «ужасной» из-за «плохого обращения» с США

Глава американского государства Дональд Трамп раскритиковал Всемирную торговую организацию.

Он заявил, что «ВТО ужасна». Трамп возмутился тем, что с США «очень плохо обращались». Американский лидер пожаловался на то, что «ВТО относится к Китаю как к развивающейся стране, Китай получает много плюсов». Трамп подчеркнул, что США этих «плюсов» не получают, передает ТАСС.

Напомним, Трамп уже заявлял о несправедливости ВТО по отношению к США.

Источники сообщали, что в Белом доме рассматривают возможность выхода США из соглашения ВТО по правительственным закупкам.