Цена барреля нефти Brent выросла на 5,4%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 5,4% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 30,76 долларов за баррель.

По состоянию на 19.49 мск, нефть марки Brent росла до 30,87 долларов за баррель (+5,8%), передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торговой площадки.

Позднее цена июльского фьючерса нефти Brent ускорила рост до 6,1% и достигала 30,98 долларов за баррель. Нефть марки WTI росла до 27,53 доллара за баррель (+8,9%).