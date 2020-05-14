Переболевший COVID-19 министр Фальков раскрыл результаты теста на антитела

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, вылечившийся от коронавируса, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» о проведении теста на антитела к COVID-19.

«Могу вам сказать, что я все сделал, у меня с этим тоже все нормально», – ответил глава Минобрнауки на вопрос о том, делал ли он тест на антитела к коронавирусу, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Владимир Путин рассказал, что Фальков переболел коронавирусом и уже приступил к работе.

Также сообщалось, что глава министерства культуры Ольга Любимова, у которой ранее был выявлен COVID-19, уже выздоровела и вышла на работу.

Коронавирус был обнаружен у премьера Михаила Мишустина, министра строительства Владимира Якушева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.