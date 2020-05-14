Роспотребнадзор рассказал, кто может быть бессимптомным носителем коронавируса

Человек, который перенес коронавирусную инфекцию, может в течение некоторого времени оставаться бессимптомным носителем вируса, заявили в Роспотребнадзоре.

«Человек, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий симптомов, в течение некоторого времени может оказаться бессимптомным носителем. Исследование, проведенное китайскими учеными, показало, что коронавирус может оставаться в организме как минимум еще 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов болезни», – передает сообщение ведомства ТАСС.

В то же время инфицировать других бессимптомный носитель, скорее всего, не сможет, добавили в Роспотребнадзоре.

Длительность течения коронавирусной инфекции зависит от количества патогена, который проник в организм, и иммунной реакции, отметил Роспотребнадзор.

«Критерием, подтверждающим, что человек более не выделяет возбудителя, является двукратный отрицательный анализ, проведенный с интервалом не менее одного дня», – отмечает ведомство.

За последние сутки в России выявлено 9 тыс. 974 новых случая коронавируса в 84 регионах, при этом 40,6% не имели клинических проявлений болезни. Всего в России 252 тыс. случаев заболевания. За сутки выздоровели 5,5 тыс. человек, всего – 53,5 тыс.

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