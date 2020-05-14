ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

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Украинский «Антонов» хочет стать американским

Спасение американским Boeing украинского авиапрома – большая иллюзия КиеваФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Украина уверяет, что к ее легендарному авиапредприятию «Антонов» проявляет интерес американский Boeing. В Киеве уверены – один из мировых лидеров авиастроения может вложиться в украинский авиапром и даже создать совместное предприятие по разработке нового самолета. Однако эксперты уверены – свой шанс на спасение «Антонов» потерял еще несколько лет назад. Подробности...
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Арктический форпост России создадут из региона-матрешки

Слияние двух регионов поможет сохранить самобытность северных народовФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России вскоре может стать одним регионом меньше. Это произойдет в случае объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители, то в России появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике. Подробности...
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Цветы на могилах вермахта напомнили о «красной черте»

СК подозревает Дустина в «осквернении исторических событий», что в общем-то невозможно уже с точки зрения русского языкаФото: кадр из видео
В Калининградской области скандал: сотрудники СК подозревают местного жителя в «реабилитации нацизма» на основании того, что в День Победы он отнес букет цветов на немецкое мемориальное кладбище. Вне зависимости от того, зачем он это сделал, излишне эмоциональная реакция на его поступок может завести нашу страну в ловушку пропагандистов.  Подробности...
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В начале Второй мировой Польше надо винить собственную жадность и глупость

Ужасы Второй мировой были предопределены решениями политиков, в том числе польскихФото: ТАСС
Польша вступила в исторический спор по поводу пакта Молотова – Риббентропа и истоков Второй мировой уже не только с Москвой, но и с Берлином. Виновата ли нацистская Германия в своей агрессии единолично, или же ей кто-то помог? Если вспомнить исторические факты, то окажется, что поляки приближали уничтожение своей страны и нападение Гитлера на всю Европу собственными руками. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мир будет поделен на постглобальные блоки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уже очевидно, что к созданию своих блоков-регионов приступили США и Китай. Россия попросту обречена стать центром крупного постглобального блока, поскольку ее суверенное будущее вряд ли выдержит нахождения «на заднем дворе» другой великой державы. Подробности...

Почему англо-американцы так любят всех бомбить?

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 14 мая 1940 года, состоялась бомбардировка Роттердама – первый раз в истории, когда была разрушена значительная часть крупного города. Методикой варварских ковровых бомбардировок владели все, но использовали ее фактически только американцы и англичане. Подробности...
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Пандемия породила моду на импортозамещение

Никита Коваленко, политический обозреватель
Мировая экономика после индустриальной и постиндустриальной эпохи вступит в реиндустриальную. Государства начнут в целом ряде сфер проводить политику импортозамещения и возвращать на родину производственные мощности. Подробности...
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      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

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              ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

              14 мая 2020, 11:30

              Текст: Евгения Шестак

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

              Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

              Так, в Брянской области в больнице города Фокино развернут госпиталь на 80 коек для пациентов с коронавирусом, во Владимирской области в инфекционный госпиталь ОКБ поступили десять аппаратов ИВЛ, в Санкт-Петербурге начал прием пациентов с коронавирусной инфекцией Центр имени В.А. Алмазова на 500 коек, в Амурской области предусмотрено 417 коек, в Новосибирской области кардиологический диспансер готов работать в режиме инфекционного госпиталя, в Республике Хакасия развернуто 330 коек, в Республике Дагестан подготовлены 8263 койки, в Орловской области введено 456 коек, увеличен норматив коечного фонда до 1-2 койки на 1 тыс. человек, в Ярославской области увеличение коечного фонда на 460. 

              В Москве организована поставка дополнительного оборудования лаборатории НИИ Склифосовского, в Республике Хакасия увеличено количество проводимых тестов до 700 в день. В Ненецком автономном округе закуплено 100 тыс. медицинских масок, в Алтайском крае для медработников в наличии 33 тыс. комплектов СИЗ, запас медикаментов, в Камчатском крае пять тыс. медицинских масок получила станция скорой помощи Петропавловска-Камчатского, в Тульской области в государственных аптеках региона сформирован месячный запас масок. 

              В Мурманской области идет тестирование новых категорий граждан, в Санкт-Петербурге в месяц 86 перепрофилированных предприятий изготавливают 195 тыс. комбинезонов, 55 тыс. медицинских халатов и 45 тыс. специальных костюмов, в Томской области швейные предприятия Томска, Северска и Стрежевого ежедневно производят около 20 тыс. масок, в Саратовской области завод РЭМО, занимавшийся изготовлением антенн, сейчас начал выпускать очистители воздуха, которые убивают вирусы и бактерии.

              В Карачаево-Черкесской Республике продлен режим самоизоляции до 18 мая. В Курской области подготовлены требования к организациям и предприятиям, работающим в период пандемии. В Брянской области

              некоторые почтовые отделения региона теперь можно посетить по предварительной записи. 

              В Сахалинской области, Удмуртской Республике действует двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из других регионов. В Ставропольском крае усилена дезинфекция автобусов, в связи с запуском межмуниципальных направлений, в Республике Башкортостан в аэропорту установлено три новых тепловизора, выявляющих людей с повышенной температурой, в Республике Хакасия усилена обработка жилых домов, в Забайкальском крае профилактика в подведомственных организациях, в Республике Саха (Якутия) запущена «горячая линия» для сообщения о случаях нарушения СанПиН в организациях торговли, в Свердловской области создана спецгруппа, которая проследит за соблюдением санэпидмер на открываемых предприятиях.

              Во Владимирской области специализированные дома ребенка в регионе переходят на закрытый круглосуточный режим работы с обеспечением смены сотрудников не чаще одного раза в 14 дней, в Забайкальском крае десять учреждений социального обслуживания, в Пермском крае четыре отделения медсанчасти No9 закрыты на карантин. В Республике Тыва  снят карантин. 

              В Забайкальском крае при посещении общественных мест действует масочный режим, в Тверской и Томская областях – с 18 мая, в Омской области усилен контроль за соблюдением масочного режима в торговых точках, в Республике Татарстан в магазинах начались проверки соблюдения масочного и перчаточного режима, в Удмуртской Республике магазины не будут обслуживать посетителей без масок, в Республике Мордовия проезд без масок и перчаток в общественном транспорте запрещен, в Ростовской области усилен мониторинг за соблюдением масочного режима жителями региона. В Сахалинской области организация пропускного режима для приезжающих в регион. 

              В Санкт-Петербурге денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида. 

              В Воронежская области разрешаются индивидуальные прогулки и занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции, в Забайкальском крае пробежки, одиночные занятия на спортивных снарядах на улицах, прогулки с детьми, в Республике Бурятия разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров, в Самарской области закончилось действие запрета на посещение кладбищ, открылись призывные комиссии. 

              В Саратовской области разрешены прогулки на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, в Сахалинской области работающие пенсионеры, которые чувствуют себя хорошо, могут выйти на работу; открытие летних детских лагерей при условии соблюдения санитарных мер, в Смоленской области можно посещать кинотеатры при соблюдении необходимых санитарных норм, в Тверской области в 16 почтовых отделениях Тверской области доступно обслуживание по предварительной записи, в Орловской области отмена ограничений при занятиях спортом и физическими упражнениями на свежем воздухе и посещении общественных пространств.

              В Брянской области за счет средств областного бюджета медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией, осуществлены региональные выплаты на сумму 45,9 млн рублей, в Амурской области медицинские работники, которые не попадают под критерии федеральных выплат, получат стимулирующие выплаты из регионального бюджета, на эти цели выделен 71 млн рублей, в Москве врачи, работающие в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства, будут получать доплату в размере 46 тыс. рублей в месяц, в Ростовской области за счет средств резервного фонда правительства по распоряжению губернатора предусмотрено 132,7 млн рублей на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда тем, кто работает в первичном медико-санитарном звене.

              В Санкт-Петербурге отличившиеся при спасении пациентов медики больницы Св. Георгия будут представлены к наградам. 

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