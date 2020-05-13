Эксперт: Можно сказать, что в каждом регионе мы имеем дело с двумя коронавирусами

«Власти регионов порой ведут себя так, как будто там дикая пандемия, имея при этом ноль летальных случаев. В частности, я имею в виду Вологодскую область», – заявил политолог Вячеслав Данилов, выступая в среду на конференции «Государство и пандемия: от кризисного управления к политической нормализации».

«В Вологодской области зарегистрированы 346 случаев COVID-19, нет погибших, но при этом введены драконовские меры самоизоляции: 14-дневный карантин, запрет на въезд в регион не по прописке, масочный режим и так далее», – отметил исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. Столь же суровые ограничения введены, например, в Курганской области, где по состоянию на среду зарегистрировано всего 99 случаев инфекции, добавил эксперт.

На эти факты Данилов обратил внимание, выступая в среду на онлайн-конференции «Государство и пандемия», которую организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

С другой стороны, отметил эксперт, есть регионы, где власти действуют в исключительно щадящем режиме. «У населения и у наблюдателей возникают вопросы. Такое впечатление, что коронавирус, с которым борются в Вологде и Кургане, не похож на вирус, например, в Новосибирске, где люди на свежем воздухе массово спокойно пьют пиво и поедают шашлыки», – заметил Данилов. Новосибирская область, с ее 1300 случаями COVID-19, находится на 23-м месте в России по числу выявленных вирус-положительных пациентов.

По мнению эксперта, проблема заключается в том, что в ряде случаев борьба с вирусом в отдельных регионах приводит к несоизмеримым с опасностью мерам. «Можно сказать, что в каждом регионе мы имеем дело не с одним, а с двумя коронавирусами: с реальным биологическим и с «изобретенным», то есть с представлениями местных властей о том, что такое коронавирус и какую опасность он представляет», – полагает Данилов.

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Другой участник онлайн-конференции, директор Центра регионального развития Курской области, член Общественной палаты России Константин Комков отметил, что в работе региональных властей накоплен и позитивный опыт. По его мнению, за «коронакризисный» период местные управленцы стали вести себя более самостоятельно, а также научились в режиме реального времени получать обратную связь от населения, в том числе о недовольстве решениями местных властей.

«Социальная дистанция сократила дистанцию бюрократическую. За счет работы в режиме 24/7 региональная власть стала более отзывчивой и оперативной», – подытожил Комков.

Напомним, что в понедельник президент Владимир Путин в обращении к гражданам заявил о завершении периода нерабочих дней в России. Однако он подчеркнул, что дополнительные полномочия региональных властей при этом продлеваются, и именно они будут принимать на месте решение о характере ограничительных мер, связанных с борьбой с коронавирусом.

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