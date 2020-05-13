Главврач больницы Филатова рассказал, почему нужно носить маски и перчатки

Ношение маски и перчаток в общественных местах обеспечивает защиту москвичей от коронавирусной инфекции, сообщил главный врач ГКБ №15 им. Филатова Валерий Вечорко.

«Перчатки и маски являются защитным барьером не только для вируса, передающегося воздушно-капельным путем, но и прекрасно отсекают возможность физического контакта с лицом. Я полностью поддерживаю ношение этих средств защиты. Это забота не только о собственном здоровье, но и ответственное отношение к окружающим, а также возможность максимально снизить риски, чтобы избежать последствий для здоровья, а возможно и жизни», – сказал Вечорко, передает ТАСС.

Главврач уточнил, что детям также необходимо в магазине и общественном транспорте находиться в маске и перчатках – тканевых или нитриловых.

«Учитывая то, что вирус ... является высококонтагиозным, а мировой опыт динамики заражения показывает интенсивный рост, ношение в общественных местах перчаток и маски признано эффективным методом, препятствующим распространению болезни. Ведь у многих, кто передвигается на общественном транспорте, ходит в магазин или аптеку, вирусное заболевание протекает бессимптомно. А это значит, что они могут заразить окружающих, не подозревая об этом», – пояснил Вечорко.

Он также напомнил, что медицинская маска является одноразовым средством индивидуальной защиты и после двух часов непрерывного ношения маски ее следует утилизировать. «Также это следует сделать при снятии маски с лица, так как повторное надевание может спровоцировать попадание вируса на слизистую», – рассказал главврач.

Вечорко отметил, что перчатки лучше всего выбрать одноразовые из нитрила или тканевые хлопковые. По его словам, перчатки должны плотно прилегать к рукам. Время носки одноразовых перчаток – не более двух часов, тканевые можно носить весь день.

Главврач уточнил, что многоразовые маски нужно стирать с моющим средством, а потом обрабатывать паром до полного высыхания. «Во время использования перчаток из нитрила рекомендуется протирать руки антисептиком, после использования сразу выбросить. Тканевые перчатки после использования нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а затем постирать при температуре 100 градусов. Кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от микроорганизмов, так как материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами», – сказал Вечорко.

Напомним, правительство Москвы продлило режим самоизоляции до 31 мая. Кроме того, ношение масок и перчаток в общественном транспорте в столице сделали обязательным с 12 мая. Власти Москвы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима.

Тем временем департамент здравоохранения Москвы сообщил, что дополнительные реанимационные койки для больных с коронавирусной инфекцией оборудовали в НИИ Склифосовского. «В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского завершилось перепрофилирование двух этажей для пациентов с коронавирусной инфекцией. Работы велись в корпусе №6. Работы по перепрофилированию четвертого и пятого этажей корпуса №6 длились несколько дней. Обычные палаты были переоборудованы – число реанимационных коек в них увеличилось до 67», – говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель руководителя московского департамента здравоохранения Алексей Паламарчук, в корпусе оборудовали комфортные палаты с индивидуальными санузлами, установили систему обеззараживания помещений. «Кроме того, все поверхности защитили свинцовыми листами – это самая важная часть работ по устройству пространства под КТ», – добавил Паламарчук, передает РИА «Новости».

Всего для борьбы с коронавирусной инфекцией в НИИ Склифосовского перепрофилировали два корпуса. Помимо прочего, лабораторию для выявления коронавирусной инфекции оснастили дополнительным оборудованием. В ней обрабатывают более 2,5 тыс. тестов в день, а в ближайшее время их число увеличится до четырех тысяч. Также на территории установили временный госпиталь для долечивания выздоравливающих пациентов, рассчитанный на 43 койки.

Между тем, московские врачи вылечили от коронавируса уже более 21 тыс. человек. Они могут стать донорами плазмы крови, а также социальными волонтерами, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21 506», – сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 28 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 242 тыс. случаев заболевания. Накануне, 12 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 тыс. 899 Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 861.