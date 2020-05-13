В Европе сказали, за счет чего Россия выйдет из вирусно-нефтяного кризиса

Запасы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные ресурсы помогут России преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса и низкими ценами на нефть, следует из отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Региональные экономические перспективы».

«Ресурсы Фонда национального благосостояния смогут компенсировать бюджетный дефицит в течение ряда лет, а значительные золотовалютные ресурсы помогут преодолеть кризис», – отмечается в отчете, передает РИА «Новости».

В документе также говорится, что дальнейший рост российской экономики «будет зависеть от цен на нефть, а также масштабов и продолжительности действия режима социального дистанцирования».

Согласно опубликованному в среду весеннему экономическому прогнозу банка, снижение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за резкого падения цен на нефть и последствий пандемии коронавируса, а в 2021 году российская экономика вырастет на 4%. Однако приведенные прогнозные значения могут меняться в зависимости от траектории движения цен на нефть, а также от степени и продолжительности мер социального дистанцирования, отметили в ЕБРР.

Ранее министр финансов Антон Силуанов оценил возможные потери российской экономики по итогам 2020 года и спрогнозировал размер дефицита государственного бюджета.

Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил ежедневные потери российской экономики от ограничений по коронавирусу в 100 млрд рублей. Власти Москвы также заявили о неизбежном дефиците бюджета города.

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