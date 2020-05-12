Вывозные рейсы из Вьетнама, Молдавии и Сейшел запланированы на вторник

Российские граждане, пожелавшие вернуться на родину, во вторник вылетают из Вьетнама, Молдавии и Сейшел, сообщили в Минкомсвязи.

Так, на 12 мая запланированы рейсы Ханой – Москва, Сейшелы – Москва, Кишинев – Москва, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на вторник также был запланирован второй рейс из Вьетнама, Хошимин – Санкт-Петербург – Москва, однако он был отложен на неопределенное время.

Ранее Минкомсвязь опубликовала предварительный график вывозных авиарейсов для россиян на 10-19 мая.

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