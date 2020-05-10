Советник Белого дома сказал, когда уровень безработицы в США достигнет дна

Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт заявил, что уровень безработицы в США на фоне пандемии коронавируса достигнет дна в мае-июне и составит более 20%.

«Да, это примерно то, что мы ожидаем. Я рассчитываю, что это будет более 20%, к сожалению», – цитирует РИА «Новости» его заявление в эфире канала CBS.

По его словам, данные по безработице в США за апрель показали, что уровень безработицы обновил рекорд с 1940 года и подскочил до отметки в 14,7% с мартовских 4,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на рекордные 20,5 млн.

Согласно данным минтруда США, в 1933 году, во время Великой депрессии, безработица в США достигла абсолютного максимума в 24,9%. Если смотреть ежемесячные данные ведомства с 1948 года, то максимальный уровень безработицы в стране был отмечен в ноябре и декабре 1982 года – 10,8%.

В свою очередь, согласно данным национального бюро экономических исследований, на отметках 14-15% безработица в США находилась в мае – июле 1940 года, а в мае 1933 года она составляла 25,6%.

Предыдущий рекорд снижения числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики был установлен в сентябре 1945 года. Тогда было зафиксировано падение показателя на 1,959 млн рабочих мест.

Напомним, в начале мая заявления на пособия по безработице в США подали 3 млн 839 тыс. человек, таким образом на фоне пандемии коронавируса за последние шесть недель работы лишилось около 30 млн американцев.

Ранее сообщалось, что количество рабочих мест в частном секторе США в апреле сократилось на 20,2 млн мест. Спустя неделю работы лишились 20,5 млн человек, безработица выросла до рекордных 14,7% – это наивысший уровень со времен Великой депрессии.

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