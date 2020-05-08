Уровень безработицы в США вырос до рекордных показателей

В США за апрель работы лишились 20,5 млн человек, безработица выросла до рекордных 14,7% – это наивысший уровень со времен Великой депрессии, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда.

По данным американского ведомства, число первичных заявок на получение пособий по безработице в период с 15 марта по 2 мая превысило 33 млн, передает ТАСС.

С 26 апреля по 2 мая за выплатой пособия обратились 3,16 млн американцев. Аналитики ожидали это показатель на уровне 3 млн заявок. В период с 19 по 25 апреля за пособием обратились 3,84 млн граждан.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что уровень безработицы в США приблизился к показателям Великой депрессии. При этом для половины американцев пособие по безработице оказалось выше зарплаты.