В США зафиксировали беспрецедентное сокращение рабочих мест

Количество рабочих мест в частном секторе США в апреле сократилось на 20,2 млн мест. Такая оценка приведена в докладе американской компании ADP (Automatic Data Processing), которая специализируется на предоставлении услуг в области подбора кадров и необходимого для этого программного обеспечения.

«Сокращение рабочих мест такого масштаба беспрецедентно. Данный показатель только за апрель был вдвое больше, чем сокращения рабочих мест за всю Великую депрессию», – передает ТАСС слова одного из авторов доклада Аху Йилдирмаза.

Напомним, уровень безработицы в США приблизился к показателям Великой депрессии. А стимулирующие меры для экономики привели к тому, что для половины временно неработающих американцев пособие по безработице оказалось выше, чем их зарплата.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, чем грозит фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса.

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