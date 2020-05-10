Сенатор: Единение в День Победы стало предтечей победы над COVID-19

«Новые креативные традиции празднования Дня Победы необходимо взять с собой в будущее и добавить к тем, которые формировались десятилетиями», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, подводя итоги празднования Дня Победы в России в условиях коронавируса.

«День Победы – священный праздник. Он всегда был таким. Но вчерашняя атмосфера была особенной. Когда люди выходили на балконы, пели песни военных лет, принимали участие в замечательной акции «Окна Победы», когда «Бессмертный полк» в новом формате идет до сих пор – это свидетельствует о единении и предтече победы над тем невидимым и коварным врагом, с которым мы сейчас столкнулись», – сказал член Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов.

«Ведь недаром вчера президент сказал: «Мы непобедимы, когда мы едины». Это ключевая фраза в его выступлении и камертон всей нашей духовной жизни», – подчеркнул сенатор. Он также отметил, что контент в социальных сетях и онлайн-акции, посвященные Дню Победы, были более креативными и насыщенными, чем в предыдущие годы.

«И те традиции, которые сформировались вчера, имею в виду балконное пение, онлайн-акции, мини-парады и концерты для отдельных ветеранов, – нужно взять с собой в будущее. Ведь не каждый ветеран может попасть на Красную Площадь. А так к ним приходят люди, поздравляют и отдают дань уважения. Эти традиции нужно добавить к тем, которые десятилетиями формировались ранее», – полагает собеседник.

«Есть еще один символичный момент. Напомню, что в войне мы потеряли 27 млн человек. Мы заплатили огромную цену победы и прекрасно осознаем ценность человеческой жизни. Именно поэтому нам пришлось уйти в онлайн и на балконы, чтобы сберечь старшее поколение от угрозы для их жизни», – заключил Долгов.

Напомним, 9 мая россияне по всей стране исполнили песню «День Победы» из окон своих домов в рамках акции «Окно Победы».

Ранее в ходе своего поздравления ветеранов и граждан России с Днем Победы президент страны Владимир Путин пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.

Путин заявил, что «мы обязательно широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу».

Он указал, что «будет наш главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка» – марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной живой связи между поколениями».

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