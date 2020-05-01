Богатейшие россияне потеряли с начала года 46 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших россиян с начала года снизилось на 46 млрд долларов, самые большие потери понес совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, в том числе 23 россиянина, передает РИА «Новости».

Только бизнесмен Сулейман Керимов из российских миллиардеров смог с начала года увеличить свое состояние – на 691 млн долларов, до 5,76 млрд долларов.

Состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с начала года снизилось на 2,04 млрд долларов – до 26 млрд. Он остается богатейшим россиянином в списке. Второе место – у бенефициара НЛМК Владимира Лисина, состояние которого сократилось на 3,84 млрд долларов, до 17,6 млрд долларов.

У Михельсона капитал с начала года сократился на 7,66 млрд долларов – до 16,9 млрд.

На четвертом месте основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, капитал которого снизился на 3,8 млрд долларов, до 16,2 миллиарда. Пятерку богатейших россиян замыкает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Он также серьезно потерял с начала года – 6,56 млрд долларов. Его состояние снизилось до 15,7 млрд.

Ранее были подсчитаны потери миллиардеров за прошлый год.