Forbes подсчитал потери российских миллиардеров за год

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Доллары США теперь раздают практически всем и даромФото: Robin Hausmann/Global Look Press
США вливают гигантские средства в спасение своей экономики, агонизирующей из-за коронавируса. Раздача «денег с вертолета» напоминает происходившее в 2008 году, но только в куда более крупном масштабе. Почему США действуют именно по такому сценарию и какими страшными последствиями все это может грозить мировой экономике?  Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
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Житель Пекина: К русским отношение изначально лучше, чем к американцам

Сегодня многие китайцы с опаской относятся к любым иностранцамФото: Andy Wong/AP/ТАСС
«Долгое время иностранцы чувствовали, что некоторые проступки, за которые китайца накажут, нам простят. Ну иностранец, «лаовай», ничего не понимает, что с него взять», – сказал газете ВЗГЛЯД живущий в Пекине блогер Александр Копысов. Теперь, после эпидемии, по его словам, иностранцам не делают никаких поблажек. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Поднимать психотравмы на знамя – это тренд поколения

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Бесценным, единственным и неповторимым, разумеется, мнит себя каждый. Ну что ж теперь делать-то. Ну каждый единственный, это понятно. А в поколении старше тридцати еще и каждый второй травмированный. Подробности...
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Сейчас жизненно важно быть оптимистами

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В экономике прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. Подробности...
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              Forbes подсчитал потери российских миллиардеров за год

              16 апреля 2020, 15:24

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, отметив, что их совокупное состояние за год сократилось до 456 млрд долларов.

              Всего, по оценке журнала, за минувший год самые богатые люди России потеряли 40 млрд долларов.

              «Такая динамика – во многом следствие турбулентности на финансовых рынках в начале года из-за падения цен на нефть и эпидемии коронавируса», – отмечает издание.

              Сам рейтинг по сравнению с прошлым годом существенно обновился – в него вошли 15 новых имен, из которых 12 попали в список впервые.

              Первое место занял совладелец и президент «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 19,7 млрд долларов.

              Второе место осталось за основным владельцем и председателем совета директоров НЛМК Владимиром Лисиным с состоянием в 18,1 млрд.

              Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон с 17,1 млрд опустился на третье место.

              Четвертым стал основной владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние – 16,8 млрд долларов. Замкнул пятерку глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с 15,2 млрд.

              Отмечается, что впервые в рейтинг попали братья-миллиардеры Дмитрий и Игорь Бухманы, создатели разработчика игр Playrix. Состояние в 3,1 млрд у каждого позволило им занять 34-е и 35-е места.

              В список также вошли создатель одного из крупнейших в мире сервисов знакомств Dating.com Дмитрий Волков (126-е место, 750 млн), президент группы «Дело» Сергей Шишкарев (149-е место, 700 млн), гендиректор производителя товаров для офиса «Комус» Сергей Бобриков (167-е место, 550 млн), владелец «Сусуманзолота» Владимир Христов (192-е место, 500 млн).

              Кроме того, среди новичков рейтинга – бывшая жена основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова, занявшая 107-е место с 900 млн, и дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг, которой принадлежит пакет в девелоперской компании TPS Real Estate (191-е место, 500 млн).

              Из рейтинга минувшего года в нынешний не попали экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин, бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, владелец группы «Ви Холдинг» Виталий Мащицкий, а также совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.

              Также в 2020 году Forbes снизил порог для вхождения в рейтинг – теперь для этого требуется состояние в 400, а не в 500 млн долларов.

              Журнал оценивает состояние предпринимателей исходя из стоимости принадлежащих им активов: акций, земельных участков, недвижимости и личного имущества. Стоимость компаний и долей в них рассчитывается на основе рыночных котировок (в этом году датой отсечения стало 18 марта), а если компания непубличная – то по ее финансовым показателям и с учетом публичных аналогов.

              Ранее Forbes назвал 10 россиян с наибольшими доходами за год.


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