Песков прокомментировал фразу Путина о печенегах и половцах

Президент России Владимир Путин сам добавил в свое выступление на совещании с главами регионов по коронавирусу слова о печенегах и половцах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это инициатива самого президента. То есть это слова, сказанные самим президентом, именно он это добавил в свое выступление. В данном случае я не могу вам сказать, что стало источником для этой фразы, но все мы ее слышали», – сказал Песков в ответ на вопрос, были ли эти слова инициативой спичрайтеров или самого президента, передает РИА «Новости».

В рамках видеоселектора с губернаторами в среду Путин вновь – уже в третий раз с начала пандемии COVID-19 – обратился к гражданам и заверил, что страна, справившаяся в свое время с набегами печенегов и половцев, переживет и новую «коронавирусную заразу».

Песков также напомнил, что Украина находилась на территории Киевской Руси во время набегов печенегов и половцев. «И действительно, печенеги терзали Киевскую Русь, терзали и славянские племена, которые жили к востоку, ну и не только Киевскую Русь – и про Византию давайте вспомним. Византии тоже они много головной боли доставляли. Поэтому Киевская Русь, вы же ее никуда не денете, вы ее из нашей истории никуда не вычеркнете», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, можно ли воспринимать слова президента как территориальные претензии.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала заявление Путина.

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