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9 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 09:22  |  vz.ru
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Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Путин поделился с россиянами уверенностью

Общероссийского онлайн-совещания еще не было в практике президента РоссииФото: кадр из видео
У России есть средства для решения проблемы коронавируса при развитии ситуации по любому из возможных сценариев, заявил Владимир Путин в среду на совещании с губернаторами. Он напомнил, что предоставил им большую свободу маневра при принятии решений. Но предупредил, что и спрос будет строгим. Впрочем, главные слова президента были адресованы не губернаторам, а всем гражданам России. Подробности...
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Устойчивость россиян к коронавирусу получила неожиданное объяснение

В странах, где прививки от туберкулеза имеют массовый характер, смертность от коронавируса в 10 раз меньшеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сенсационная гипотеза ученых из США получила новое подтверждение. Возможность взаимосвязи между смертностью от COVID-19 и прививками от туберкулеза признала и глава ФМБА Вероника Скворцова. Если это так, население России защищено от коронавируса в разы лучше, чем американцы и итальянцы. Но как это работает? И почему страны Запада отказались от спасительной БЦЖ, а бывший соцблок − нет? Подробности...
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Мир после пандемии будут менять по новым правилам

Москва получила моральное право внести свою лепту в обсуждение будущего мира после пандемииФото: SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
После пандемии всем странам придется сделать выбор – руководствоваться в будущем своими национальными интересами или вновь участвовать в глобальных объединениях. Запад, который не смог справиться ни с вирусом, ни с экономическим кризисом, ждет мощная волна левых протестов. Зато Москва и Пекин станут примерами для подражания. К такому выводу пришли ведущие российские эксперты-международники. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Традиция должна стать нашей реальной идеологией

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Слава Богу, что антипрививочники не победили сторонников советского вакцинирования. Но это только в одной этой области, а в скольких других торжествуют инноваторы? Подробности...

Настало время вцепиться в социальные нормы

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У нас сейчас та ситуация, когда в социальные нормы нужно вцепиться двумя руками и не отпускать их. Потому что если мы их потеряем, то и здоровье психики населения изрядно просядет, а этот парень из Рязанской области окажется только первой ласточкой. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

Сергей Мардан, публицист
Если раньше Китай использовал почти исключительно экономические рычаги, щедро инвестируя в строительство в странах третьего мира, то сегодня он претендует на то, чтобы присвоить себе роль державы, спасшей мир от новой чумы. Подробности...
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          • Нет, не считаю необходимым

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              Путин поделился с россиянами уверенностью

              Общероссийского онлайн-совещания еще не было в практике президента России   9 апреля 2020, 08:50
              Фото: кадр из видео
              Текст: Петр Акопов

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              У России есть средства для решения проблемы коронавируса при развитии ситуации по любому из возможных сценариев, заявил Владимир Путин в среду на совещании с губернаторами. Он напомнил, что предоставил им большую свободу маневра при принятии решений. Но предупредил, что и спрос будет строгим. Впрочем, главные слова президента были адресованы не губернаторам, а всем гражданам России.

              Ближайшие две-три недели станут определяющими для развития ситуации с пандемией коронавируса в России – и в этот период потребуется предельная концентрация всех ресурсов и самое строгое соблюдение профилактических мер. Это заявление президента адресовано как всем гражданам, так и властям всех уровней. При этом все необходимые меры власти должны предпринимать уже сейчас, не откладывая на потом, но и не действуя по одинаковому для всех шаблону. Защита здоровья людей на первом месте, но при этом нельзя останавливать экономику, подчеркнул Путин:

              «Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям все это может привести».

              Президент привел в пример столицу, где при всех больших рисках распространения инфекции, нет повсеместного закрытия предприятий и многие продолжают работу или перешли на удаленный режим. Губернаторы должны создавать условия для того, чтобы организации возвращались в нормальный график работы, естественно, исходя из ситуации на местах и при соблюдении необходимых санитарных требований.

              Обеспечение постепенного возвращения к работе – не единственная задача для губернаторов. На первом месте для них по-прежнему стоит вопрос о подготовке медучреждений к возможному росту числа нуждающихся в госпитализации. При этом Путин подчеркнул: предоставляя свободу маневра в принятии решений (касающихся как подготовки системы здравоохранения, так и экономических мер, строгости санитарного режима и работы предприятий), будет и строго спрашивать. Например, оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности к оказанию помощи пациентам с тяжелым течением болезни.

              Нужно готовиться к самым худшим сценариям – это нормальное правило работы любого государственного механизма, не имеющее ничего общего ни с паникой, ни с разбазариванием средств.

              Это как раз тот случай, когда лучше перестраховаться, чтобы потом не пришлось расплачиваться жизнями людей.

              При этом уже введенные ограничения и нерабочий режим бьют по экономике. И необходимо, не дожидаясь окончания эпидемии, принимать меры по смягчению последствий удара. Путин в среду объявил о целом ряде новых шагов – от изменения критерия выплат пособий по безработице до кредитных и ипотечных каникул, от отсрочки по налогам и сборам для малого и среднего бизнеса до выплат на детей. Кроме того, президент поручил ЦБ и правительству разработать дополнительные меры по поддержке бизнеса.

              И все же главные проблемы переживает сейчас не бизнес как таковой, а все люди, вынужденные сидеть в своих квартирах и домах. Самоизоляция – это действительно испытание. Кто-то переносит его легко, у кого-то растет тревожность, а кто-то и вовсе впадает в панику. Поэтому Путин старался искренними словами всячески успокоить людей, вселить в них уверенность в благополучном исходе, в том, что все вместе мы преодолеем и эту проблему, благо никто не может сомневаться в том, что у него такая уверенность точно есть.

              «Понимаю, что уже накопилась усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь.

              И знаете, что особенно ценно: это то, что каждый день подтверждает силу и сплоченность нашего общества.... О миллионах людей, которые помогают своим соседям, заботятся о родителях, о членах своей семьи, проявляют в это сложное время высокую гражданскую ответственность. Это не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы».

              То, что Путин сравнил нынешний кризис с событиями из далекого прошлого, уже вызвало насмешки у некоторых – с чего бы это президент вспомнил глубокую старину:

              «Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы  со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем».

              Принципиальная разница между Путиным и его критиками состоит не только в том, что он чувствует персональную ответственность за страну перед нашим народом. Для него Россия – это не только сегодняшний день, с испытаниями или радостями, но и вся ее тысячелетняя история, которую он чувствует, как свою родную. И отвечаем мы не только перед современниками, но и перед предками. Поэтому их опыт дает нам силы, а чувство единства с ними не дает возможности малодушничать и паниковать.

              И, конечно, мы отвечаем перед потомками. Поэтому в любом испытании должны готовиться к разным сценариям. Рассчитывать и делать все для осуществления лучшего, но страховаться на случай трудностей. Именно это и имел в виду Путин, когда говорил в среду о том, что мы выдержим любой вариант:

              «Мы, конечно, не можем с полной, стопроцентной уверенностью сказать, как будет развиваться ситуация в сфере здравоохранения, в экономике и у нас в стране, и в мире в целом. Но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать, предвидеть возможные варианты развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каждый из этих вариантов заранее разработать и иметь свой план действий, и тогда эти действия будут своевременными и эффективными.

              Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну, для этого у нас всё есть: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная «подушка безопасности» в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев, наконец, у нас есть опыт преодоления кризисных явлений в прошлые годы.

              Ясно, что без определенных потерь не обойтись, но мы в состоянии свести к минимуму эти потери, создать условия для будущего развития».


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