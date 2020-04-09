Путин поделился с россиянами уверенностью

У России есть средства для решения проблемы коронавируса при развитии ситуации по любому из возможных сценариев, заявил Владимир Путин в среду на совещании с губернаторами. Он напомнил, что предоставил им большую свободу маневра при принятии решений. Но предупредил, что и спрос будет строгим. Впрочем, главные слова президента были адресованы не губернаторам, а всем гражданам России.

Ближайшие две-три недели станут определяющими для развития ситуации с пандемией коронавируса в России – и в этот период потребуется предельная концентрация всех ресурсов и самое строгое соблюдение профилактических мер. Это заявление президента адресовано как всем гражданам, так и властям всех уровней. При этом все необходимые меры власти должны предпринимать уже сейчас, не откладывая на потом, но и не действуя по одинаковому для всех шаблону. Защита здоровья людей на первом месте, но при этом нельзя останавливать экономику, подчеркнул Путин:

«Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям все это может привести».

Президент привел в пример столицу, где при всех больших рисках распространения инфекции, нет повсеместного закрытия предприятий и многие продолжают работу или перешли на удаленный режим. Губернаторы должны создавать условия для того, чтобы организации возвращались в нормальный график работы, естественно, исходя из ситуации на местах и при соблюдении необходимых санитарных требований.

Обеспечение постепенного возвращения к работе – не единственная задача для губернаторов. На первом месте для них по-прежнему стоит вопрос о подготовке медучреждений к возможному росту числа нуждающихся в госпитализации. При этом Путин подчеркнул: предоставляя свободу маневра в принятии решений (касающихся как подготовки системы здравоохранения, так и экономических мер, строгости санитарного режима и работы предприятий), будет и строго спрашивать. Например, оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности к оказанию помощи пациентам с тяжелым течением болезни.

Нужно готовиться к самым худшим сценариям – это нормальное правило работы любого государственного механизма, не имеющее ничего общего ни с паникой, ни с разбазариванием средств.

Это как раз тот случай, когда лучше перестраховаться, чтобы потом не пришлось расплачиваться жизнями людей.

При этом уже введенные ограничения и нерабочий режим бьют по экономике. И необходимо, не дожидаясь окончания эпидемии, принимать меры по смягчению последствий удара. Путин в среду объявил о целом ряде новых шагов – от изменения критерия выплат пособий по безработице до кредитных и ипотечных каникул, от отсрочки по налогам и сборам для малого и среднего бизнеса до выплат на детей. Кроме того, президент поручил ЦБ и правительству разработать дополнительные меры по поддержке бизнеса.

И все же главные проблемы переживает сейчас не бизнес как таковой, а все люди, вынужденные сидеть в своих квартирах и домах. Самоизоляция – это действительно испытание. Кто-то переносит его легко, у кого-то растет тревожность, а кто-то и вовсе впадает в панику. Поэтому Путин старался искренними словами всячески успокоить людей, вселить в них уверенность в благополучном исходе, в том, что все вместе мы преодолеем и эту проблему, благо никто не может сомневаться в том, что у него такая уверенность точно есть.

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«Понимаю, что уже накопилась усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь.

И знаете, что особенно ценно: это то, что каждый день подтверждает силу и сплоченность нашего общества.... О миллионах людей, которые помогают своим соседям, заботятся о родителях, о членах своей семьи, проявляют в это сложное время высокую гражданскую ответственность. Это не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы».

То, что Путин сравнил нынешний кризис с событиями из далекого прошлого, уже вызвало насмешки у некоторых – с чего бы это президент вспомнил глубокую старину:

«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем».

Принципиальная разница между Путиным и его критиками состоит не только в том, что он чувствует персональную ответственность за страну перед нашим народом. Для него Россия – это не только сегодняшний день, с испытаниями или радостями, но и вся ее тысячелетняя история, которую он чувствует, как свою родную. И отвечаем мы не только перед современниками, но и перед предками. Поэтому их опыт дает нам силы, а чувство единства с ними не дает возможности малодушничать и паниковать.

И, конечно, мы отвечаем перед потомками. Поэтому в любом испытании должны готовиться к разным сценариям. Рассчитывать и делать все для осуществления лучшего, но страховаться на случай трудностей. Именно это и имел в виду Путин, когда говорил в среду о том, что мы выдержим любой вариант:

«Мы, конечно, не можем с полной, стопроцентной уверенностью сказать, как будет развиваться ситуация в сфере здравоохранения, в экономике и у нас в стране, и в мире в целом. Но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать, предвидеть возможные варианты развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каждый из этих вариантов заранее разработать и иметь свой план действий, и тогда эти действия будут своевременными и эффективными.

Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну, для этого у нас всё есть: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная «подушка безопасности» в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев, наконец, у нас есть опыт преодоления кризисных явлений в прошлые годы.

Ясно, что без определенных потерь не обойтись, но мы в состоянии свести к минимуму эти потери, создать условия для будущего развития».