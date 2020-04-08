Путин заявил о способности России преодолеть кризис

Россия имеет опыт преодоления кризисов, для этого у страны, в том числе, есть солидная «подушка безопасности» в виде накопленных резервов, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну – для этого у нас все есть: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная «подушка безопасности» в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев, наконец, у нас есть опыт преодоления кризисов прошлых лет», – отметил глава государства, его слова приводит сайт Кремля.

Путин также заявил о поддержки пострадавших от кризиса отраслей. «Мы поддержим и затронутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения, сделаем все для того, чтобы помочь людям, которые в такой помощи сегодня нуждаются», – отметил президент.

«Повторю, меры поддержки по всем этим направлениям должны быть своевременно подготовлены, должны реализовываться с учетом высокой динамики ситуации. Откладывать такие решения, тянуть с ними нельзя. Прошу и Правительство России, и руководителей регионов Российской Федерации руководствоваться именно таким инициативным подходом», – подчеркнул он.

Путин также определил российские компании, которым власти в связи с кризисом из-за коронавируса должны помогать в первую очередь.