Экс-главу колонии в Карелии задержали по делу об избиении заключенного

В Карелии задержали экс-руководителя исправительной колонии №9 по делу об избиении заключенного Ивана Савельева, сообщил его адвокат Михаил Шогин.

«Экс-начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев задержан», – соообщил защитник, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что Савельеву инкриминируют статью о превышении должностных полномочий, уголовное дело возбудили после публикации в СМИ видеозаписи, на которого заключенного ИК №9 избивают.

Видеозапись опубликовали в октябре 2019 года, оно датировано 2014 годом. На нем запечатлены кадры избиения осужденного. По сообщениям региональных СМИ, на кадрах якобы запечатлен именно Савельев, который в 2014 году занимал пост замначальника ИК №9.

Также в сентябре 2019 года в некоторых СМИ со ссылкой на заключенных и правозащитников публиковались материалы о пытках, якобы применявшихся к заключенным ИК №9. Сам Савельев посчитал эти материалы клеветой, он обратился в Следственный комитет, который начал проверку этих изданий.

В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.

Заключенный Макаров вышел на свободу в октябре прошлого года.