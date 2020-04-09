Роскачество дало советы по правильному хранению крупы

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9 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Путин поделился с россиянами уверенностью

Общероссийского онлайн-совещания еще не было в практике президента РоссииФото: кадр из видео
У России есть средства для решения проблемы коронавируса при развитии ситуации по любому из возможных сценариев, заявил Владимир Путин в среду на совещании с губернаторами. Он напомнил, что предоставил им большую свободу маневра при принятии решений. Но предупредил, что и спрос будет строгим. Впрочем, главные слова президента были адресованы не губернаторам, а всем гражданам России. Подробности...
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Устойчивость россиян к коронавирусу получила неожиданное объяснение

В странах, где прививки от туберкулеза имеют массовый характер, смертность от коронавируса в 10 раз меньшеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сенсационная гипотеза ученых из США получила новое подтверждение. Возможность взаимосвязи между смертностью от COVID-19 и прививками от туберкулеза признала и глава ФМБА Вероника Скворцова. Если это так, население России защищено от коронавируса в разы лучше, чем американцы и итальянцы. Но как это работает? И почему страны Запада отказались от спасительной БЦЖ, а бывший соцблок − нет? Подробности...
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Мир после пандемии будут менять по новым правилам

Москва получила моральное право внести свою лепту в обсуждение будущего мира после пандемииФото: SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
После пандемии всем странам придется сделать выбор – руководствоваться в будущем своими национальными интересами или вновь участвовать в глобальных объединениях. Запад, который не смог справиться ни с вирусом, ни с экономическим кризисом, ждет мощная волна левых протестов. Зато Москва и Пекин станут примерами для подражания. К такому выводу пришли ведущие российские эксперты-международники. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Традиция должна стать нашей реальной идеологией

Борис Межуев, политолог
Слава Богу, что антипрививочники не победили сторонников советского вакцинирования. Но это только в одной этой области, а в скольких других торжествуют инноваторы? Подробности...

Настало время вцепиться в социальные нормы

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У нас сейчас та ситуация, когда в социальные нормы нужно вцепиться двумя руками и не отпускать их. Потому что если мы их потеряем, то и здоровье психики населения изрядно просядет, а этот парень из Рязанской области окажется только первой ласточкой. Подробности...
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Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

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              Роскачество дало советы по правильному хранению крупы

              9 апреля 2020, 08:30

              Текст: Евгения Шестак

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              Эксперты Роскачества рекомендовали хранить муку и крупы в герметичных емкостях подальше от прямых солнечных лучей.

              «Когда речь идет про обычную кухню, то достаточно стабильной комнатной температуры, сухого воздуха, отсутствия прямого солнечного света и соблюдения срока годности», – говорится в сообщении. Кроме того, на верхних полках шкафов температура воздуха выше, передает ТАСС

              Роскачество рекомендует хранить крупы в герметичных закрытых емкостях, (например, банки). При этом нельзя использовать полиэтиленовые пакеты, поскольку их с легкостью прогрызают вредители. 

              Эксперты отмечают, что крупы не должны иметь постороннего, не свойственного ей запаха – затхлого, плесневого, гнилостного, а также кисловатого или прогорклого привкуса, рассказали в организации.

              «Если у вас очень большие запасы и вы переживаете, что они испортятся, то вы можете прогреть крупу, будь это просо, пшено, гречка, рис или другие крупы. Для этого распределите ее тонким слоем по противню и отправьте в духовку на 2-5 минут при температуре примерно 80 градусов», – рекомендует Роскачество. 

              Отправляя крупы на хранение, следует убедиться, что в шкафу не живут вредители из других круп или сухофрутов. Самые нестойкие в хранении – это пшено, геркулес и овсяные хлопья, так как в них содержится больше жиров, чем в других крупах, сообщили эксперты.

              По данным Роскачества, овсяные хлопья и толокно хранятся в среднем 4 месяца, шлифованное пшено – 9, манная, кукурузная или овсяная крупа – 10, пшеничная крупа – 14, ячневая крупа – 15, дробленый рис – 16, гречневый продел, перловая крупа и шлифованный рис – 18, гречневая ядрица, шлифованный колотый горох – 20, шлифованный целый горох – 24.

              Муку, по мнению Роскачества, лучше хранить в сухом прохладном месте – ее влажность может меняться в зависимости от влажности воздуха. Чем больше влажность, тем благоприятнее условия для размножения в муке различных микроорганизмов, в основном плесеней, – это приводит к быстрой порче.

              Ранее Роскачество протестировало смартфоны на защиту персональных данных. 


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