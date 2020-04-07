Роскачество протестировало смартфоны на защиту персональных данных

Эксперты Роскачества провели тестирование новых смартфонов семи брендов и пришли к выводу, что ни один из них не гарантирует безопасность персональных данных владельца.

Специалисты уделили особое внимание параметрам конфиденциальности и безопасности, автономности работы, связи и прочности устройств. Тестирование прошли 18 новых смартфонов семи брендов, сообщается на сайте Роскачества.

«И хотя все 18 моделей были признаны достаточно защищенными, даже если владелец пойдет путем наименьшего сопротивления и не будет выстраивать сложную систему идентификации, ни одну из них нельзя назвать защищенной на 100%», – приходят к выводу эксперты.

В результате исследования на первой позиции оказался смартфон Galaxy S10+ (128 GB). Данная модель потеснила iPhone 11.

Самые высокие баллы по параметру защищенности данных набрали Xiaomi Mi Note 10 Pro, Huawei Mate 30 Pro. Лучшими по параметру конфиденциальности стали модели Motorola G8 Plus и Huawei Mate 30 Pro. Они меньше других смартфонов собирают данные о пользователях и минимизируют риски утечек.

По результатам тестирования, защита основного аккаунта была подставлена под сомнение в 17 новых смартфонах, с двух моделей данные о телефоне передаются в незашифрованном виде, а у 11 моделей слабыми оказались требования к создаваемым паролям аккаунта смартфона.

«При покупке смартфона важно обращать внимание не только на его технические характеристики и стоимость, но и на политику производителя в отношении персональных данных, продолжительность поддержки им своих устройств, частоту выпуска обновлений ПО (особенно обновлений безопасности)», – сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Ранее Роскачество проверило кухонные сковородки, оценив их безопасность и качество антипригарного покрытия.