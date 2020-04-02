Роскачество проверило сковородки

Роскачество проверило кухонные сковородки, оценив их безопасность и качество антипригарного покрытия, говорится в сообщении организации.

«Эксперты оценивали, выделяют ли сковородки в процессе приготовления пищи вредные вещества, качество и долговечность антипригарного покрытия, прочность ручки, устойчивость сковородок и маркировку», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

В исследовании участвовала продукция 31 торговой марки стоимостью на момент закупки от 199 до 3 тыс. 090 рублей: 13 образцов было из России, 11 – из Китая, два – из Италии, по одному – из Чехии, Индонезии, Австрии и Украины.

Самыми устойчивыми оказались антипригарные покрытия сковородок трех торговых марок: по оценке экспертов, их срок службы может составить от 43 до 72 месяцев.

Испытание химической безопасности показало, что ни один из образцов не выделяет в пищу алюминий, железо, ацетальдегид, ксилолы, метиловый, пропиловый, изопропиловый, бутиловый и изобутиловый спирты свыше установленных норм. Тем не менее, тестирование одной сковороды, произведенной в Китае, показало, что при нагревании она выделяет алюминия больше, чем допускают санитарные нормы.

Ни у одного образца эксперты не зафиксировали изменения окраски антипригарного покрытия, вздутия, появления пузырей и отслаивания. Все торговые марки также успешно прошли проверку на сцепление антипригарных покрытий с металлом.

Тестирование ручек на прочность крепления, качество поверхности и теплостойкость также показало хорошие результаты. Что касается прилегания к поверхности плиты, то у сковородок 14 торговых марок оно было неплотным.

Роскачество также отмечает, что производители 17 торговых марок не указали на упаковке гарантийный срок эксплуатации сковородок. «Данный недостаток является нарушением прав потребителей», – указывают эксперты.

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