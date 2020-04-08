Путин анонсировал новые меры поддержки врачей, экономики и семей с детьми

Президент Владимир Путин на совещании с главами регионов, анонсировал новые меры поддержки врачей, экономики и семей с детьми. В частности, в ближайшее время субъектам выделят 10 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса.

«Считаю необходимым реализовать еще одну меру: на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Врачам, которые работают непосредственно с заболевшими коронавирусом, решено выплатить 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 50 тыс. рублей, младшему – 25 тыс. рублей. Врачам скорой помощи – 50 тыс. рублей, фельдшерам и водителям скорой – по 25 тыс. рублей.

Кроме того, Путин предложил установить повышенные страховые гарантии для медиков, борющихся с коронавирусом, аналогичные гарантиям для военных.

Путин также заявил, что более 33 млрд направлено на развертывание дополнительных коек в больницах и инфекционных отделениях. Около 13 млрд выделено на закупку медтехники, в том числе аппараты ИВЛ, реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле.

«Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объеме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе», – сказал он.

Путин попросил работать «быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днем и каждым рублем».

Он поручил Минфину дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на проблемах, которые лучше видны на местах. При этом федеральные власти будут «строго спрашивать», оценивая результат «по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала».

Он заявил, что медики должны получать всю зарплату без задержек.

«Кроме того, необходимо в полной мере задействовать возможности наших ведущих федеральных медицинских центров. При этом хорошо понимаю их специфику, но сейчас важно собрать в кулак все наши ресурсы. Поэтому поручаю правительству в двухдневный срок составить график передачи коечного фонда от федеральных клиник в распоряжение регионов», – сказал президент.

Президент подчеркнул, что «нельзя останавливать экономику», закрывая «транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий».

«Обращаю внимание, даже в Москве с ее плотностью населения, с концентрацией транспортных потоков, а значит и объективно большими рисками распространения инфекции, нет практически повсеместного закрытия предприятий – «всех под одну гребенку» – такого нет. Многие столичные компании продолжают работу или перешли на удаленный режим», – сказал Путин.

По его словам, важно «минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса». В каждом регионе должен быть сформирован свой список предприятий.

Он отметил, что уже снижен размер соцвзносов для малого и среднего бизнеса в два раза, с 30 до 15%. Также Путин предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев.

«Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие шесть месяцев. Однако специально обращал внимание правительства после встречи с предпринимателями: не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги», – сказал президент.

Он поручил правительству и ЦБ подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.

При этом, сказал Путин, справедливо помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость.

Отдельно президент рассказал о новых социальных мерах поддержки. Так, он облегчил получение дополнительных выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет, которые остались без работы, а семьям, имеющим право на материнский капитал, выплаты по 5 тыс. рублей будут выплачены уже в апреле, а также в мае и июне.

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, он предложил в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ – 12 тыс. 130 рублей.

Президент также обратился ко всем россиянам.

«Выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь. И знаете, что особенно ценно: это то, что каждый день подтверждает силу и сплоченность нашего общества», – сказал президент.

Он добавил, что впервые за последние десятилетия так остро осознали важность, незаменимость труда медиков.

«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», – сказал президент.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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