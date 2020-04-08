Путин анонсировал новые меры поддержки врачей, экономики и семей с детьми

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8 апреля, среда  |  Последнее обновление — 16:34  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Устойчивость россиян к коронавирусу получила неожиданное объяснение

В странах, где прививки от туберкулеза имеют массовый характер, смертность от коронавируса в 10 раз меньшеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сенсационная гипотеза ученых из США получила новое подтверждение. Возможность взаимосвязи между смертностью от COVID-19 и прививками от туберкулеза признала и глава ФМБА Вероника Скворцова. Если это так, население России защищено от коронавируса в разы лучше, чем американцы и итальянцы. Но как это работает? И почему страны Запада отказались от спасительной БЦЖ, а бывший соцблок − нет? Подробности...
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Коронавирус оставил Британию без лидера

Борис Джонсон в начале пандемии коронавирусаФото: Jack Hill/The Times/PA/ТАСС
Иностранные коллеги желают выздоровления премьер-министру Британии Борису Джонсону, находящемуся в реанимации. Джонсон уже десять дней страдает от коронавируса, а теперь передал руководство правительством министру иностранных дел. Что происходит с государственным управлением на Туманном Альбионе и в других странах в случае серьезной болезни лидера? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

Сергей Мардан, публицист
Если раньше Китай использовал почти исключительно экономические рычаги, щедро инвестируя в строительство в странах третьего мира, то сегодня он претендует на то, чтобы присвоить себе роль державы, спасшей мир от новой чумы. Подробности...

QR-код – это еще не печать Антихриста

Сергей Худиев, публицист, богослов
В наши дни Антихрист как мировой вождь еще не явился, и, соответственно, присяги себе не требует, принятие QR-кода не знаменует никаких мировоззренческих решений и печатью Антихриста никоим образом не является. Подробности...
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Самое честное кино о революции снимали в СССР

Владимир Веретенников, Журналист
Если человек придерживается просоветских убеждений, вряд ли фильм о красных демонах заставит его пересмотреть свою личную идеологию. Зато этот же фильм внесет вклад в миропонимание недалеких фанатиков, которые искренне уверены, что все зло от коммунистов. Подробности...
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              Путин анонсировал новые меры поддержки врачей, экономики и семей с детьми

                 8 апреля 2020, 15:48
              Фото: Алексей Дружинин
              пресс-служба президента РФ/ТАСС
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Президент Владимир Путин на совещании с главами регионов, анонсировал новые меры поддержки врачей, экономики и семей с детьми. В частности, в ближайшее время субъектам выделят 10 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса.

              «Считаю необходимым реализовать еще одну меру: на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

              Врачам, которые работают непосредственно с заболевшими коронавирусом, решено выплатить 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 50 тыс. рублей, младшему – 25 тыс. рублей. Врачам скорой помощи – 50 тыс. рублей, фельдшерам и водителям скорой – по 25 тыс. рублей.

              Кроме того, Путин предложил установить повышенные страховые гарантии для медиков, борющихся с коронавирусом, аналогичные гарантиям для военных.

              Путин также заявил, что более 33 млрд направлено на развертывание дополнительных коек в больницах и инфекционных отделениях. Около 13 млрд выделено на закупку медтехники, в том числе аппараты ИВЛ, реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле.

              «Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объеме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе», – сказал он.

              Путин попросил работать «быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днем и каждым рублем».

              Он поручил Минфину дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на проблемах, которые лучше видны на местах. При этом федеральные власти будут «строго спрашивать», оценивая результат «по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала».

              Он заявил, что медики должны получать всю зарплату без задержек.

              «Кроме того, необходимо в полной мере задействовать возможности наших ведущих федеральных медицинских центров. При этом хорошо понимаю их специфику, но сейчас важно собрать в кулак все наши ресурсы. Поэтому поручаю правительству в двухдневный срок составить график передачи коечного фонда от федеральных клиник в распоряжение регионов», – сказал президент.

              Президент подчеркнул, что «нельзя останавливать экономику», закрывая «транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий».

              «Обращаю внимание, даже в Москве с ее плотностью населения, с концентрацией транспортных потоков, а значит и объективно большими рисками распространения инфекции, нет практически повсеместного закрытия предприятий – «всех под одну гребенку» – такого нет. Многие столичные компании продолжают работу или перешли на удаленный режим», – сказал Путин.

              По его словам, важно «минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса». В каждом регионе должен быть сформирован свой список предприятий.

              Он отметил, что уже снижен размер соцвзносов для малого и среднего бизнеса в два раза, с 30 до 15%. Также Путин предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев.

              «Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие шесть месяцев. Однако специально обращал внимание правительства после встречи с предпринимателями: не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги», – сказал президент.

              Он поручил правительству и ЦБ подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.

              При этом, сказал Путин, справедливо помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость.

              Отдельно президент рассказал о новых социальных мерах поддержки. Так, он облегчил получение дополнительных выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет, которые остались без работы, а семьям, имеющим право на материнский капитал, выплаты по 5 тыс. рублей будут выплачены уже в апреле, а также в мае и июне.

              Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, он предложил в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ – 12 тыс. 130 рублей.

              Президент также обратился ко всем россиянам.

              «Выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь. И знаете, что особенно ценно: это то, что каждый день подтверждает силу и сплоченность нашего общества», – сказал президент.

              Он добавил, что впервые за последние десятилетия так остро осознали важность, незаменимость труда медиков.

              «Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», – сказал президент.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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