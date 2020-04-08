«Волонтеры Победы» начали помогать ветеранам ВОВ и блокадникам за рубежом

«Волонтеры Победы» во время борьбы распространением коронавируса будут постоянной основе оказывать поддержку проживающим за рубежом ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда, сообщили в пресс-службе движения.

«До окончания кризисной ситуации в мире члены международной команды волонтеров 75-летия Победы будут на постоянной основе оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Такую поддержку активисты оказывают в связи с принятием в этих странах особых мер по борьбе с распространением коронавируса.

Как рассказал в свою очередь координатор проекта в Венгрии Валентин Антонов, активисты из Будапешта доставляют необходимые продукты питания и лекарства пожилым людям, которые находятся в группе риска и не имеют возможности сделать это самостоятельно. «В Венгрии сейчас продуктовые магазины и аптеки работают в ограниченном режиме, да и просто так на улицу выходить нельзя. Поэтому мы каждую неделю обзваниваем ветеранов – узнаем их самочувствие, спрашиваем, нужно ли что-то купить», – сказал он.

«Кроме того, у каждого ветерана в Будапеште есть наши личные номера телефонов. На прошлой неделе блокадница Ленинграда Тихомирова Нина Васильевна сообщила, что ей необходимо забрать лекарства из аптеки. В условиях карантина съездили и помогли с этим вопросом», – рассказал Антонов.

Аналогичная работа проводится в Азербайджане и Молдове.

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