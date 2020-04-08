В России за сутки подтвердили 1 тыс. 175 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 1 тыс. 175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах, общее число заболевших в стране достигло 8 тыс. 672, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В штабе сообщили, что «за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 1 тыс. 175 в 56 регионах», передает РИА «Новости».

Всего в стране на данный момент зарегистрировано 8 тыс. 672 случая коронавируса в 81 регионе, за последние сутки прирост составил более 15%.

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