В Курской области рассказали о семье, где девочки пытались отравить опекунов

Семья приемных девочек-подростков в Курской области, планировавших отравить газом опекунов и других четверых детей, не состояла на учете, родители очень ответственные, заявил представитель администрации региона.

«Там протестный возраст у девочек. Они в таком возрасте, когда любые моменты в воспитании кажутся, что перекрывают кислород. И раньше девочки не замечались за какими-то поступками, на учете не состояли. Семья зарекомендовала себя очень хорошо, девочки учились, языки иностранные изучали... Родители очень трепетно к детям относились. Родители очень ответственные», – сказал собеседник РИА «Новости».

Две девочки 15 и 17 лет пытались отравить своих опекунов, их двух родных детей, и еще двух детей, находящихся у них на опеке. В отношении подростков возбудили уголовное дело о покушении на убийство шести лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Старшую взяли под арест, младшей избрали подписку о невыезде.

Старшая девочка «на почве личных неприязненных отношений» вместе с 15-летней девочкой решили убить всех других членов семьи. По версии следствия, 3 апреля около 2.30 мск, когда все в доме спали, девочки «открыли вентили газовой плиты на кухне и ушли из дома, закрыв за собой входную дверь».

Совершить задуманное девочкам не удалось, поскольку опекун проснулся, почувствовал запах газа и отключил его.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова заявила, что старшая девочка посещала «деструктивные сайты».

«Многодетная семья характеризуется положительно, никогда никаких проблем не возникало. Старшую девочку, 17 лет, взяли в семью год назад, она обучалась в Старом Осколе в колледже, в последние недели была дома. Конфликтов в семье и жестокого обращения к детям не было. По предварительной информации, старшая девочка посещала деструктивные сайты в интернете», – пояснила Листопадова.

Вторая девочка, по словам омбудсмена – с ограниченными возможностями здоровья.

Она отметила, что вторая девочка – с ограниченными возможностями здоровья.

В 2017 году супругов в Кемеровской области уличили в убийстве двух находящихся под опекой подростков.