Песков прокомментировал заявления Мишустина и Кадырова по вопросу закрытия границ

Кремль не видит противоречий между правительством России и главой Чечни Рамзаном Кадыровым по вопросу закрытия границ региона, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в Кремле не видят противоречия, премьер-министр Михаил Мишустин «говорил о недопустимости вообще закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речь не идет», передает ТАСС.

По его словам, «поэтому до тех пор, пока нет каких-то иных сигналов, здесь вряд ли можно говорить о каких-то противоречиях».

Пресс-секретарь российского лидера также констатировал, что «регионы имеют полномочия на определение жесткости режима изоляции, который в целом был введен в стране, но, конечно, здесь необходим режим взаимодействия с федеральными властями».

В понедельник на совещании с вице-премьерами Мишустин раскритиковал губернаторов, которые решили закрыть административные границы своих регионов. Он добавил, что «руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию».

После этого Кадыров заявил, что не закрывал границы региона для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов и оборудования.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что регионам России запретили коронавирусный сепаратизм.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД