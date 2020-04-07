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7 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
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Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

Россиянам предлагают сертификаты вместо живых денег за несостоявшийся отдых Фото: Артур Лебедев/РИА «Новости»
Российские туроператоры просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты. Авиаперевозчики де-факто уже так и делают. В сложившихся условиях туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги. Но когда вся мировая туриндустрия парализована пандемией, сертификат становится способом гарантировать будущее путешествие.  Подробности...
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Регионам России запретили коронавирусный сепаратизм

Руководство Чечни решило перекрыть дороги, чтобы не допустить завоза инфекции в республику Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Миллион москвичей проигнорировал требование мэра Собянина – пересидеть вирус дома. На юг и в соседние области потянулся поток машин со столичными номерами. Вполне вероятно, что такие машины увозят с собой инфекцию. В одних регионах уже решено сажать москвичей на 14-дневный карантин. В других их лишь отказываются пускать в гостиницы. Какие региональные меры против распространения коронавируса достойны подражания, а какие – наоборот, жестко критикуются Москвой? Подробности...
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Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Оставшиеся за границей россияне штурмуют аэропортыФото: Евгений Пахомов/ТАСС
«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас Россия с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией. Подробности...
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Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен в КитаеФото: POOL/Reuters
Европе нужен новый «план Маршалла» для борьбы с кризисом и не нужно отменять санкции против России. Так считают в руководстве Евросоюза, не замечая очевидного противоречия. Но если ЕС в самом деле хочет преодолеть последствия коронакризиса и развиваться как самостоятельный центр силы, то пандемия может стать хорошим поводом для стратегического разворота Старого Света на Восток.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому, что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Карантин посеял очередные споры о свободе

Алексей Алешковский, сценарист
Оказалось, что наши свободы весьма хрупки, и угроза им может исходить оттуда, откуда и не ждали. Вопрос не в том, что мы имеем, а как мы сумеем этим распорядиться. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Можно сколько угодно уклоняться от главного, откладывать на неопределенный срок вопрос о власти и наднациональных государственных институтах, рассуждая об экономике и выгодах, но реальная интеграция при этом не продвинется ни на шаг, если не будет идеологии. Подробности...
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    Российские особенности коронавируса

    Самые нелепые попытки обойти самоизоляцию

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    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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          В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?
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          • Живого общения

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          • Столько, сколько будет необходимо

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              В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?

              Регионам России запретили коронавирусный сепаратизм

              Руководство Чечни решило перекрыть дороги, чтобы не допустить завоза инфекции в республику    7 апреля 2020, 12:30
              Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
              Текст: Оксана Борисова,
              Михаил Мошкин

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              Миллион москвичей проигнорировал требование мэра Собянина – пересидеть вирус дома. На юг и в соседние области потянулся поток машин со столичными номерами. Вполне вероятно, что такие машины увозят с собой инфекцию. В одних регионах уже решено сажать москвичей на 14-дневный карантин. В других их лишь отказываются пускать в гостиницы. Какие региональные меры против распространения коронавируса достойны подражания, а какие – наоборот, жестко критикуются Москвой?

              Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник обрушился с жесткой критикой на ряд губернаторов, закрывших административные границы своих регионов.

              «На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию, – сказал Мишустин на совещании со своими заместителями. – Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны». По данным премьера, за прошедшие выходные ситуация исправилась. «Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными», – подчеркнул глава кабинета министров.

              Кремль согласен с премьер-министром в том, что некоторые регионы приняли чрезмерные меры противодействия распространению коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в первую очередь это касается воспрепятствованию грузовым перевозкам. При этом Кремль призвал и самих рядовых россиян к дисциплине и ответственному отношению к здоровью.

              Однако в публичную полемику с главой правительства вступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее, как сообщала газета ВЗГЛЯД, эта северокавказская республика ввела режим полной изоляции и закрыла въезд и выезд. Чечня стала первым регионом, де-факто объявившим комендантский час: движение транспорта и пешеходов запрещалось с 20.00 до восьми часов утра.

              «В разной форме ограничения введены в десятках субъектов. Но если он (Михаил Мишустин) имел в виду именно Чеченскую Республику, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию», – заявил Кадыров, которого цитировало РИА «Новости». Он подчеркнул: его цель – не допустить завоза инфекции в Чечню или выезда уже заразившихся людей в другие уголки страны. По мнению главы республики, ради спасения граждан можно «и две недели, и два месяца» соблюдать изоляцию и идти на любые жесткие меры.

              Напомним, разные ограничения на въезд ранее успели ввести, кроме Чечни, также Астраханская, Ленинградская и Мурманская области, Еврейская автономная область и Красноярский край.

              «Регионы действуют в рамках своих полномочий, и пока правовой оценки их действий нет, нет и смысла их обсуждать. Другое дело, возможно, кто-то попробует подать в суд на эти решения губернаторов – посмотрим, что будет», – заметил по этому поводу Глеб Кузнецов, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований.

              По мнению политолога, «с одной стороны, очень грустно смотреть на то, что такие меры принимаются», поскольку это и снижает доверие к институтам власти, и подрывает «связность страны». «Но также нельзя не отметить, что такие вещи происходят практически во всех европейских странах, а ранее наблюдались в Китае, когда в изоляцию уходили не отдельные граждане, а целые города, провинции», – сказал Кузнецов газете ВЗГЛЯД.

              «К сожалению, это происходит повсеместно, и в России в том числе. Это показывает, насколько хрупок так называемый цивилизованный мир.

              Когда ситуация нормализуется, многим людям, которые в этом участвовали, возможно, будет стыдно.

              С другой стороны, вероятно, люди постараются поскорее об этом забыть», – предположил политолог.

              Провинция опасается «экспорта» вируса из столицы

              Тем временем ряд других регионов оставили свободным проезд для грузов, однако приняли меры против людей, а точнее – против жителей других регионов, особенно прибывших из Москвы и Петербурга. Так, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в понедельник потребовал изолировать в обязательном порядке на 14 дней граждан, прибывающих в город из Москвы и Санкт-Петербурга. В Томской, Иркутской областях, Красноярском крае аналогичные меры уже были введены. Все прибывающие граждане из столиц нашей Родины отправляются на двухнедельный карантин.

              Власти Белгородской области приняли более мягкие меры – они начали вести учет москвичей, приехавших к ним последние дни. Губернатор Евгений Савченко счел эти меры необходимыми в борьбе с распространением вируса. А власти Ивановской области призвали местных жителей не сдавать жилье приехавшим из Москвы. Исключение – москвичи, приехавшие в командировку.

              Региональные власти считают, что поступают в прямом смысле демократично – их защитные действия отражали настроения жителей областей, краев и республик, которые вполне оправданно боятся заражения. Ведь многие из прибывших москвичей могут оказаться, говоря медицинским языком, бессимптомными вирусоносителями.

              Как стало известно, не менее 850 тысяч человек покинули Москву на автомобилях всего лишь за первые три дня нерабочей недели. «567 000 автомобилей (или более 850 тысяч жителей) покинули город 27-29 марта», – сообщал в пятницу Центр организации дорожного движения.

              Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей, особенно из старшего поколения, не покидать без особой нужды свои дома, а если позволяют условия – то уехать на дачу. Однако быстро стало ясно, что многие москвичи отправились не на дачу, а куда подальше. Машины с московскими номерами заполнили улицы Сочи, так что власти города были вынуждены закрыть там гостиницы. Другая часть москвичей отправилась в Крым. Где их теперь могут принудительно сажать на двухнедельный карантин.

              В поддержку таких ограничений выступает сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Эти меры вводятся не против москвичей. Нет, это меры, введенные для преодоления ситуации с коронавирусом в каждом конкретном субъекте Федерации», – сказал Цеков газете ВЗГЛЯД. Он подчеркнул: надо относиться с пониманием к тем шагам, которые главы регионов принимают для защиты своих жителей. «У них есть обязанности, в том числе и перед федеральным руководством, по недопущению распространения вируса на своей территории», – указал Цеков.

              Крымский сенатор призвал и самих россиян, в том числе москвичей, к ответственности перед своими согражданами, напомнив: режим самоизоляции подразумевает выход из дома лишь в случае крайней необходимости. «Можно выехать в другой город, например, в связи с болезнью близких родственников, которые там живут. Конечно, должны быть исключения. Но действовать по принципу «плевал я на все – поеду», это неправильно!» – возмущается сенатор.

              На ваш взгляд

               
              Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?




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              В русской глубинке жителей столицы тоже встречают недружелюбно. 65-летний москвич Александр, который приехал в свой летний домик в одной из деревень Новгородской области, столкнулся с настоящим бойкотом.

              «Пришел к соседям, с которыми дружу последние 15 лет, у которых всегда держу ключи от дома. Они встретили меня враждебно. Ни «здравствуйте», ни «с приездом». Даже руки не подали», – рассказал Александр газете ВЗГЛЯД. По словам собеседника, соседи были явно напуганы и спросили: «Вы чего – заразить нас приехали? Смерть привезли?». Другие соседи издалека открыто кричали, что приезжим из Москвы и Петербурга лучше убираться «по-хорошему». «Вот когда пройдет эта беда, милости просим! Будем только рады гостям, но только здоровым», – объясняли жители деревни.

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