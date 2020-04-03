Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики

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3 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 23:40  |  vz.ru
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Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть – усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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США провоцируют вторую волну коронавируса

Наличие крупной страны с непогашенной эпидемией – это угроза для всего мираФото: REUTERS/Thomas Peter
Соединенные Штаты и примкнувшие к ним страны Европы помешали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции по борьбе с COVID-19, предполагавший прекращение торговых войн и отмену санкций. По мнению экспертов, неспособность Запада пойти на глобальную солидарность ради борьбы с вирусом грозит человечеству новым ростом заболеваемости и гораздо более тяжелыми последствиями пандемии. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Вирус внесет коррективы в американские выборы

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
Коронавирус существенным образом вмешался в ход американской президентской кампании. Экономика США находилась на грани рецессии в начале 2020 года, но именно пандемия стала тем триггером, который запустил непоправимые последствия. Подробности...

Готовится великая нефтяная сделка

Глеб Простаков, журналист
Цена того, чтобы усадить за стол переговоров США, оказалась высокой, вероятно, даже слишком высокой, учитывая неопределенные перспективы мировой экономики на ближайшие месяцы и годы. Подробности...
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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              Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики

              Курьеры остаются частью кровеносной системы российской экономики даже в период угрозы пандемии   3 апреля 2020, 23:10
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Антон Крылов

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              «Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно». Эти слова президента России как нельзя лучше иллюстрируют необходимость взвешенно подходить к эпидемиологическим ограничениям. В каких случаях эти ограничения явно излишни?

              Правительство России 27 марта приняло распоряжение, в пятом пункте которого, в частности, говорится: «Установить, что допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации». Очень сложно истолковать это распоряжение иначе как разрешение на дистанционную торговлю чем угодно - за исключением, разумеется, оружия, алкоголя, табака, рецептурных лекарств и других предметов и веществ, которые реализуются на особых условиях.

              К сожалению, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в большинстве регионов России распоряжение правительства либо не дочитали до пятого пункта, либо не поняли, либо проигнорировали. Только в Москве, Московской области, Новгородской области и на Чукотке у курьеров и поставщиков товаров «практически нет» проблем, говорит президент АКИТ Артём Соколов. В остальных регионах, как пишет «Коммерсант», за последние дни было зафиксировано более 2 тысяч случаев, когда «создавались помехи работе курьеров и поставщиков». Так на местах, видимо, понимают самоизоляцию.

              Помехи, как правило, заключаются в том, что грузовые автомобили с товарами, которые идут на распределительные склады, останавливают на границах регионов, власти закрывают пункты выдачи заказов, а курьеров задерживают. По словам президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова, проблемы онлайн-торговцев решаются Минпромторгом «буквально в ручном режиме»  звонками в региональные департаменты торговли. Чаще всего подобные ситуации возникают в Южном и Центральном федеральных округах.

              Отметим, что официального подтверждения информации об ограничениях со стороны федеральных и региональных властей нет. Также напомним, что ранее тот же «Коммерсант»  писал, что у фермеров в ЮФО возникают проблемы с посевной кампанией из-за отсутствия пропусков, и опять-таки подтверждения на официальном уровне у этой информации не было.

              Однако это, пожалуй, тот случай, когда проблему следует решать максимально оперативно и быстро. Борьба с распространением коронавируса важна и нужна. Но как особо подчеркнул в четверг в своем обращении к жителям России Владимир Путин, «реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно, важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения».

              Кроме того, как опять же заявил в пятницу глава государства, «ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно... каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует».

              Безответственность и непонимание масштаба проблемы со стороны тех, кто отказывается самоизолироваться (а особенно – со стороны тех, кто с подтвержденным диагнозом игнорирует карантинные нормы) требует самых жестких мер.

              Но в ситуации, когда ухудшение экономической ситуации и без того неизбежно, предпринимать излишние ограничительные меры – чрезвычайно пагубно. Особенно в тех регионах, где распространение этой болезни, к счастью, на данный момент ничтожно.

              К сожалению, для некоторых чиновников кризис стал лишь еще одним поводом «тащить и не пущать». Но если в условиях стабильности и экономического роста экономика страны могла себе это позволить, то сейчас ситуация абсолютно иная. И по итогам месячных выходных лучше она не станет (в экономическом плане, разумеется, в эпидемиологическом мы надеемся на ощутимый эффект от самоизоляции).

              Торговля во все времена и эпохи была двигателем развития и экономического процветания. В условиях объявленной пандемии дистанционная торговля приобретает особое значение. Причем это касается как товаров, внесенных в списки «первой необходимости», так и всех остальных.

              То, что не является первой необходимостью для большинства, может тем не менее  стать необходимым для очень многих. Одежда и обувь для тех, кто вынужден ходить на работу. Очки для людей с плохим зрением (большинство оптик закрылись). Мебель для тех, у кого сломался стул или кресло, не выдержав постоянного присутствия хозяина дома. Новые ноутбуки, взамен тех, которые залили кофе или супом, и смартфоны, которые уронили в раковины. Помимо экономического эффекта, крайне важно поддерживать общественное спокойствие, а возможность что-нибудь купить онлайн станет (для тех,  у кого, конечно, пока есть лишние деньги) развлечением до конца месяца.

              Возможно, заслуживают внимания предложения предпринимателей. «Утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков и понятную процедуру его получения. Во-вторых, еще раз дать разъяснение регионам, что дистанционная торговля разрешена, в том числе непродовольственными товарами, не только из списка первой необходимости», - это слова Артема Соколова из АКИТ.

              Кому-то может показаться, что это якобы только российские чиновники могут не до конца понимать правильную меру применения противоэпидемиологических ограничений. Однако это далеко не так.

              «Совет глав подразделений национальной полиции Великобритании намерен разработать свод разъяснений для своих сотрудников, которые, как свидетельствуют некоторые пострадавшие, чересчур жестко действуют в отношении тех, кто на их взгляд не соблюдает введенные правительством правила поведения в ходе пандемии коронавируса… региональные управления сил правопорядка отрапортовали о большом количестве задержаний и даже арестов, что спровоцировало обвинения со стороны граждан в том, что полицейские нередко перегибают палку в своих действиях, а также опасения, что принимаемые жесткие меры могут свести на нет все завоевания в области прав человека».

              Все страны мира столкнулись с одной глобальной угрозой, и проблемы возникают тоже похожие. Но выйти из коронавирусного кризиса с честью смогут те страны, где общество и власть смогут сплотиться и вместе пройти через трудные времена. В том числе - правильно определив границу и размер ограничений, которые требует борьба с эпидемией.


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