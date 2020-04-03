Коронавирус устроил экзамен российским губернаторам

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4 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 00:15  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть – усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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США провоцируют вторую волну коронавируса

Наличие крупной страны с непогашенной эпидемией – это угроза для всего мираФото: REUTERS/Thomas Peter
Соединенные Штаты и примкнувшие к ним страны Европы помешали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции по борьбе с COVID-19, предполагавший прекращение торговых войн и отмену санкций. По мнению экспертов, неспособность Запада пойти на глобальную солидарность ради борьбы с вирусом грозит человечеству новым ростом заболеваемости и гораздо более тяжелыми последствиями пандемии. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Перестаньте повторять мантру про «цифровой лагерь»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не надо путать плоское и холодное. Не нравится власть – да на здоровье. Не нравится «цифровой концлагерь» – уходите из сетей, купите дисковый телефон и перестаньте пользоваться платежными инструментами. Подробности...

Вирус внесет коррективы в американские выборы

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
Коронавирус существенным образом вмешался в ход американской президентской кампании. Экономика США находилась на грани рецессии в начале 2020 года, но именно пандемия стала тем триггером, который запустил непоправимые последствия. Подробности...

Готовится великая нефтяная сделка

Глеб Простаков, журналист
Цена того, чтобы усадить за стол переговоров США, оказалась высокой, вероятно, даже слишком высокой, учитывая неопределенные перспективы мировой экономики на ближайшие месяцы и годы. Подробности...
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              Татьяна Голикова упомянула Коми, которым руководил Игорь Орлов, в числе регионов с наибольшим числом заболевших COVID-19   3 апреля 2020, 23:30
              Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов,
              Андрей Резчиков

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              Руководители сразу трех регионов ушли в отставку в конце этой недели. Камчатку, Архангельскую область и республику Коми объединяло одно – сложная ситуация с распространением коронавируса. Но политологи считают, что COVID-19 также выявил и наличие других — системных проблем — в этих регионах. И прошедшие отставки в губернаторском корпусе — не последние, полагают они.

              Камчатский край не сумел достичь баланса между требованиями по сдерживанию коронавируса и необходимостью сохранить нормальное развитие местной экономики. Новому врио губернатора региона Владимиру Солодову предстоит найти этот баланс. Так политтехнолог Марат Башаров прокомментировал для газеты ВЗГЛЯД произошедшую в пятницу отставку камчатского губернатора Владимира Илюхина.

              Отметим, что новый руководитель региона Солодов прошел обучение на втором потоке так называемой «школы губернаторов», действующей на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). «Это становится одним из обязательных критериев для того, чтобы кандидатура попала в кадровый резерв и на рассмотрение президенту», – указал Баширов. Важно, что 37-летний Солодов, несмотря на молодость, обладает серьезным опытом – он успел поработать во главе правительства Якутии, то есть такого же климатически сложного региона, как и Камчатка, отметил эксперт.

              «На прежнем месте работы Солодов добился значимых результатов, и что особенно важно – привлек в Якутию серьезное финансирование. Благодаря этому, в республике началось строительство новых объектов социальной инфраструктуры. Ведущие эксперты и аналитики поставили регион в число наиболее стабильных и привлекательных с точки зрения кредитоспособности», – отметил руководитель ВШГУ, гендиректор АНО «Россия«страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он добавил: «Уверен, что и программа кадрового резерва, которую прошел Солодов, поможет ему в этой работе».

              Накануне президент Владимир Путин принял отставки глав Архангельской области и Республики Коми Игоря Орлова и Сергея Гапликова. Врио архангельского губернатора назначен Александр Цыбульский, ранее – глава Ненецкого автономного округа. Он, заметим, также прошел обучение в «школе губернаторов», на первом ее потоке.

              Но более симптоматичным, в духе времени, выглядит назначение нового врио главы Коми. К руководству регионом приступил 61-летний Владимир Уйба, который, кстати, старше ушедшего в отставку Гапликова на 12 лет. Доктор медицинских наук – он до этого был заместителем министра здравоохранения, а с середины 2000-х возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство Минздрава. Ясно, что в нынешней сложной эпидемиологической ситуации федеральный центр делает ставку на медицинский опыт нового управленца.

              В среду вице-премьер, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова упомянула Коми в числе регионов с наибольшим числом заболевших COVID-19. «Большой резонанс получил случай массового заражения коронавирусом в одной из больниц Сыктывкара, столицы республики», – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем. Действительно, там было выявлено более 50 случаев заболевания, причем, из них 32 – в течение суток.

              Также в среду претензии к руководству Коми, Архангелькой области и Камчатки выразили и в «Единой России». Как заявил замсекретаря ее генсовета Евгений Ревенко, волонтерские центры партии зафиксировали в этих регионах проблемы в борьбе с распространением COVID-19.

              «Эти недостатки должны быть быстро устранены. Речь идет о жизни и здоровье людей»,

              – цитировал Ревенко ТАСС. Впрочем, аналогичные нарекания были у партии еще к двум регионам – Краснодарскому и Хабаровскому краям.

              По оценке Кирьяна, причиной отставки главы Коми Гапликова стали недостатки общей координации усилий руководства региона по борьбе с вирусом и неготовность решать социальные проблемы населения в условиях нерабочей недели.

              «В Коми была слабая система карантина. Камчатка оказалась одним из первых регионов, где сразу появилось большое количество заболевших. Это тоже было связано с неэффективной системной работой – причем, на фоне высокой «расщепленности» населения», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

              Кирьян, в свою очередь, делает общий вывод: «Очевидно, что в нынешней сложной ситуации любые ротации руководителей субъектов Федерации – это вынужденная мера. К ней приходится прибегать лишь ради того, чтобы обеспечить нужную динамику принятия решений на уровне регионов».

              Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев видит в подоплеке кадровых перемен еще одну общую причину. «Ушедшие в отставку давно были в числе отстающих по ключевым показателям эффективности работы региональных глав, – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД. – Еще осенью их предупредили, что они не выполняют ключевые показатели. В частности, у всех уволенных глав регионов был низкий уровень поддержки среди населения. У руководителей было полгода, чтобы исправить ситуацию, но этого сделать им не удалось», – полагает эксперт.

              «Более того, – считает Матвейчев,  – в кризисный момент они не смогли организовать правильное взаимодействие разных структур, в том числе и потому, что население им не доверяет. А лидер, который не пользуется доверием, вряд ли требуется в тяжелой ситуации».

              «Есть еще несколько губернаторов, находящихся в конце рейтинга по уровню поддержки», – добавил эксперт, поэтому он не исключает еще одной-двух отставок в ближайшее время. «Остальные главы регионов  могут чувствовать себя спокойнее – начиная с минувшей осени они сумели воспользоваться временем и подтянуть свои показатели», – полагает Матвейчев.

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              Обсуждение: 57 комментариев
              В дополнение к оценке уровня политической стабильности, экономического развития и борьбы с коррупцией, сейчас важнейшим критерием оценки работы губернаторов стала эффективность карантинных мер, считает Абзалов. Так что череда отставок – сигнал другим  региональным лидерам, подчеркнул эксперт.

              «Также важно, чтобы за время карантина губернаторы не убили бы экономику, – добавил Абзалов. – Большинство россиян хотят потом вернуться на свои рабочие места, а не в «пустыню». Абзалов предполагает, что сейчас полпредства президента проводят мониторинг деятельности губернаторов в условиях коронавируса. Из этого эксперт делает вывод: не исключены новые отставки.

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