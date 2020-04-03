Коронавирус устроил экзамен российским губернаторам

Руководители сразу трех регионов ушли в отставку в конце этой недели. Камчатку, Архангельскую область и республику Коми объединяло одно – сложная ситуация с распространением коронавируса. Но политологи считают, что COVID-19 также выявил и наличие других — системных проблем — в этих регионах. И прошедшие отставки в губернаторском корпусе — не последние, полагают они.

Камчатский край не сумел достичь баланса между требованиями по сдерживанию коронавируса и необходимостью сохранить нормальное развитие местной экономики. Новому врио губернатора региона Владимиру Солодову предстоит найти этот баланс. Так политтехнолог Марат Башаров прокомментировал для газеты ВЗГЛЯД произошедшую в пятницу отставку камчатского губернатора Владимира Илюхина.

Отметим, что новый руководитель региона Солодов прошел обучение на втором потоке так называемой «школы губернаторов», действующей на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). «Это становится одним из обязательных критериев для того, чтобы кандидатура попала в кадровый резерв и на рассмотрение президенту», – указал Баширов. Важно, что 37-летний Солодов, несмотря на молодость, обладает серьезным опытом – он успел поработать во главе правительства Якутии, то есть такого же климатически сложного региона, как и Камчатка, отметил эксперт.

«На прежнем месте работы Солодов добился значимых результатов, и что особенно важно – привлек в Якутию серьезное финансирование. Благодаря этому, в республике началось строительство новых объектов социальной инфраструктуры. Ведущие эксперты и аналитики поставили регион в число наиболее стабильных и привлекательных с точки зрения кредитоспособности», – отметил руководитель ВШГУ, гендиректор АНО «Россия«страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он добавил: «Уверен, что и программа кадрового резерва, которую прошел Солодов, поможет ему в этой работе».

Накануне президент Владимир Путин принял отставки глав Архангельской области и Республики Коми Игоря Орлова и Сергея Гапликова. Врио архангельского губернатора назначен Александр Цыбульский, ранее – глава Ненецкого автономного округа. Он, заметим, также прошел обучение в «школе губернаторов», на первом ее потоке.

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Но более симптоматичным, в духе времени, выглядит назначение нового врио главы Коми. К руководству регионом приступил 61-летний Владимир Уйба, который, кстати, старше ушедшего в отставку Гапликова на 12 лет. Доктор медицинских наук – он до этого был заместителем министра здравоохранения, а с середины 2000-х возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство Минздрава. Ясно, что в нынешней сложной эпидемиологической ситуации федеральный центр делает ставку на медицинский опыт нового управленца.

В среду вице-премьер, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова упомянула Коми в числе регионов с наибольшим числом заболевших COVID-19. «Большой резонанс получил случай массового заражения коронавирусом в одной из больниц Сыктывкара, столицы республики», – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем. Действительно, там было выявлено более 50 случаев заболевания, причем, из них 32 – в течение суток.

Также в среду претензии к руководству Коми, Архангелькой области и Камчатки выразили и в «Единой России». Как заявил замсекретаря ее генсовета Евгений Ревенко, волонтерские центры партии зафиксировали в этих регионах проблемы в борьбе с распространением COVID-19.

«Эти недостатки должны быть быстро устранены. Речь идет о жизни и здоровье людей»,

– цитировал Ревенко ТАСС. Впрочем, аналогичные нарекания были у партии еще к двум регионам – Краснодарскому и Хабаровскому краям.

По оценке Кирьяна, причиной отставки главы Коми Гапликова стали недостатки общей координации усилий руководства региона по борьбе с вирусом и неготовность решать социальные проблемы населения в условиях нерабочей недели.

«В Коми была слабая система карантина. Камчатка оказалась одним из первых регионов, где сразу появилось большое количество заболевших. Это тоже было связано с неэффективной системной работой – причем, на фоне высокой «расщепленности» населения», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Кирьян, в свою очередь, делает общий вывод: «Очевидно, что в нынешней сложной ситуации любые ротации руководителей субъектов Федерации – это вынужденная мера. К ней приходится прибегать лишь ради того, чтобы обеспечить нужную динамику принятия решений на уровне регионов».

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев видит в подоплеке кадровых перемен еще одну общую причину. «Ушедшие в отставку давно были в числе отстающих по ключевым показателям эффективности работы региональных глав, – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД. – Еще осенью их предупредили, что они не выполняют ключевые показатели. В частности, у всех уволенных глав регионов был низкий уровень поддержки среди населения. У руководителей было полгода, чтобы исправить ситуацию, но этого сделать им не удалось», – полагает эксперт.

«Более того, – считает Матвейчев, – в кризисный момент они не смогли организовать правильное взаимодействие разных структур, в том числе и потому, что население им не доверяет. А лидер, который не пользуется доверием, вряд ли требуется в тяжелой ситуации».

«Есть еще несколько губернаторов, находящихся в конце рейтинга по уровню поддержки», – добавил эксперт, поэтому он не исключает еще одной-двух отставок в ближайшее время. «Остальные главы регионов могут чувствовать себя спокойнее – начиная с минувшей осени они сумели воспользоваться временем и подтянуть свои показатели», – полагает Матвейчев.

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В дополнение к оценке уровня политической стабильности, экономического развития и борьбы с коррупцией, сейчас важнейшим критерием оценки работы губернаторов стала эффективность карантинных мер, считает Абзалов. Так что череда отставок – сигнал другим региональным лидерам, подчеркнул эксперт.

«Также важно, чтобы за время карантина губернаторы не убили бы экономику, – добавил Абзалов. – Большинство россиян хотят потом вернуться на свои рабочие места, а не в «пустыню». Абзалов предполагает, что сейчас полпредства президента проводят мониторинг деятельности губернаторов в условиях коронавируса. Из этого эксперт делает вывод: не исключены новые отставки.

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