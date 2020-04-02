Эксперт связал смену руководства Коми со сложной ситуацией с коронавирусом в республике

Недостатки общей координации усилий по борьбе с коронавирусом и неготовность решать социальные проблемы населения в нынешних условиях стали, по всей видимости, причиной отставки главы республики Коми Сергея Гапликова. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Он напомнил, что ранее в одной из больниц Сыктывкара произошло массовое заражение COVID-19.

«Очевидно, что в нынешней сложной ситуации любые ротации руководителей субъектов Федерации – это вынужденная мера. К ней приходится прибегать лишь ради того, чтобы обеспечить нужную динамику принятия решений на уровне регионов», – подчеркнул Петр Кирьян, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем.

«Большой резонанс получил случай массового заражения коронавирусом в одной из больниц Сыктывкара, столице республики», – напомнил Кирьян. Однако этот инцидент вряд ли стал единственной причиной для кадрового решения, полагает он. «Как мы знаем, губернаторов ежегодно проверяют более чем по десятку параметров. Среди них – и уровень доверия у населения, и способность руководителя региона вовремя выполнять поручения в рамках нацпроектов», – напомнил эксперт.

«Думаю, региональные управления Росздравнадзора, Роспотребнадзора и МЧС сработали там адекватно. Скорее, проблема была в общей координации усилий по борьбе с коронавирусом. Возможно, проблема была также с готовностью оказать поддержку простым гражданам. Люди могут столкнуться с социальными проблемами, которые они не смогут решить сами», – напоминает Кирьян.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин принял отставку Сергея Гапликова с поста главы Республики Коми. Врио главы назначен Владимир Уйба, до того занимавший пост замминистра здравоохранения России. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова упомянула Коми в числе регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом. Ранее в одной из больниц Сыктывкара было выявлено более 50 случаев заболевания, причем, из них 32 – в течение суток. По данным СМИ, всех заразил один работников больницы.

В целом число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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