Путин назначил замминистра здравоохранения России на пост врио главы Коми

Президент Владимир Путин принял отставку Сергея Гапликова с поста главы Республики Коми и назначил врио губернатора этого региона Владимира Уйбу, занимавшего должность замминистра здравоохранения России.

«(…) постановляю: 1. Принять отставку главы Республики Коми Гапликова С. А. по собственному желанию. 2. Назначить Уйбу Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного главой Республики Коми», – говорится в президентском указе, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в четверг Сергей Гапликов объявил об отставке с поста главы Республики Коми. Он возглавлял регион с 30 сентября 2015 года.

Владимир Уйба родился 4 октября 1958 года в г. Омске в семье инженеров.

В 1982 г. окончил Свердловский государственный медицинский институт (ныне – Уральский государственный медицинский университет) по специальности «врач-гигиенист, эпидемиолог», в 2000 г. – Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по курсу «экономика и управление на предприятии».

Доктор медицинских наук. В 2005 г. в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург) защитил диссертацию на тему «Управление качеством медицинской помощи в сети лечебно-профилактических учреждений специализированного государственного здравоохранения». Профессор.

В 1999–2002 гг. Владимир Уйба занимал должность заместителя руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России (Москва).

С 2002 по 2003 г. – генеральный директор компании «Виру» (г. Заречный) по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами и техникой.

С июня по декабрь 2003 г. занимал пост заместителя руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения РФ. 16 декабря того же года был назначен руководителем Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве РФ. В ходе реформы федеральных органов исполнительной власти управление было упразднено.

С 6 ноября 2004 г. по 22 января 2020 г. Владимир Уйба руководил Федеральным медико-биологическим агентством России.

С 2005 г. заведует кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Института повышения квалификации Академии постдипломного образования

ФМБА России.

В 2009 г. занял пост ректора Института последипломного профессионального образования им. А. И. Бурназяна ФМБА (с 2018 г. – Медико-биологический университет инноваций и непрерывного образования ФМБА). В настоящее время заведует в вузе кафедрой общественного здоровья и здравоохранения.

С 22 января 2020 г. – заместитель министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Главный редактор журналов «Медицина экстремальных ситуаций», «Медицинская радиология и безопасность».

Сумма декларированного дохода за 2018 г. составила 7 млн 557 тыс. рублей, супруги – 2 млн 290 тыс. рублей.

Действительный государственный советник России I класса (2012).

Награжден орденами Мужества (2008; «за мужество и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте»), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2014, 2011), Александра Невского. Имеет две благодарности (2008) и Почетную грамоту (2010) президента РФ, благодарность правительства РФ (2018). Также награжден орденом Дружбы Республики Южная Осетия (2012).

Лауреат премий правительства РФ в области науки и техники (2004) и в области образования (2013). Врач высшей квалификационной категории.

Заслуженный врач РФ (1998). Заслуженный деятель науки РФ (2017).

Автор и соавтор около 250 научных публикаций по проблемам общественного здоровья.

Женат, пятеро детей.