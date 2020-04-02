Глава Республики Коми Сергей Гапликов подал в отставку

Глава Республики Коми Сергей Гапликов объявил о решении сложить полномочия.

«Уважаемые жители Республики Коми, хочу обратиться к вам с заявлением. Я принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми», – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что считает такое решение «единственно верным», и признался, что принял его «после долгих и серьезных размышлений». По словам Гапликова, соответствующее обращение направлено в адрес президента России, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг заявление об отставке написал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Сергей Анатольевич Гапликов родился 29 апреля 1970 года в городе Фрунзе (ныне – Бишкек) Киргизской ССР. Детство провел в Сибири и на Дальнем Востоке, где его родители принимали участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Глава Республики Коми с 22 сентября 2016 (временно исполняющий обязанности главы Республики Коми с 30 сентября 2015 по 22 сентября 2016). В 2010-2011 годах занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства России. В 2011-2014 годах – президент ГК «Олимпстрой». В 2004-2010 годах – председатель кабинета министров Чувашской Республики.

Действительный государственный советник 2 класса. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2014), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010), орденом преподобного Сергия Радонежского III степени (2014).

Гапликов женат, в семье двое детей – дочь и сын. Декларированный годовой доход за 2018 год составил 9,918 млн рублей.