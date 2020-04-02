Губернатор Архангельской области ушел в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке.

«Я написал заявление об отставке», – приводит его слова ТАСС.

«Для меня определяющим, буду ли я работать губернатором, является мнение населения и президента. По результатам больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний, мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить нашу Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора», – сказал Орлов, добавив, что на основании этого написал заявление об отставке.

«Я старался сделать все возможное, чтобы мое родное Поморье (…) развивалось на благо жителей региона, нашего великого российского государства. Все решения для меня сегодня приняты. Я всем благодарен», – добавил он.

Орлов занимал пост главы региона с 3 февраля 2012 года. Ему 55 лет.

3 февраля 2012 года депутаты областного парламента утвердили Орлова в должности губернатора на пять лет. В мае 2015 года он досрочно подал в отставку и при этом попросил у Путина разрешения баллотироваться вновь, президент назначил Орлова врио губернатора.

Игорь Анатольевич Орлов родился 17 августа 1964 года в поселке Дебальцево Донецкой области Украины. В 1987 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения (в настоящее время Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения). Кандидат экономических наук.

С 2003 по 2004 год – заместитель генерального директора, начальник управления по экономике, развитию, ценообразованию и финансам машиностроительного предприятия «Звездочка».

В 2004-2008 годах – заместитель генерального директора предприятия по экономике и внешнеэкономической деятельности ФГУП «Центр судоремонта «Звездочка».

В 2008-2011 годах занимал пост генерального директора ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде.

С 2011 по 2012 год являлся директором по производству автосборочного предприятия «Автотор-Холдинг» в Калининграде.

3 февраля 2012 года депутаты областного парламента утвердили Орлова в должности губернатора на пять лет. В мае 2015 года он досрочно подал в отставку и при этом попросил у Путина разрешения баллотироваться вновь, президент назначил Орлова врио губернатора. 13 сентября 2015 года Орлов был переизбран губернатором Архангельской области, набрав 53,28% голосов, 24 сентября 2015 года вступил в должность.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2011), а также медалью Петра Великого «За трудовую доблесть» (2004), медалями МЧС России (2014 – две, 2015).

Согласно сведениям о доходах, в 2018 году Игорь Орлов заработал более 5,4 млн рублей.