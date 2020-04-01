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1 апреля, среда  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Пандемия изменит отношение итальянцев к туризму

Толпы туристов – это теперь славное прошлое ИталииФото: Patrizia Cortellessa/ZUMA/Global Look Press
«Как массовой отрасли итальянского туризма по факту больше нет», заявляют эксперты. Именно таким образом они оценивают последствия распространения коронавируса в Южной Европе. Вызванный им кризис не только обнажил важнейшие противоречия в экономике, но и, как ни парадоксально, показал преимущества отсталых регионов страны. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Нарушителям самоизоляции пригрозили технологиями цифрового будущего

Теперь нарушители карантина будут узнавать о своем проступке по СМСФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Уже на этой неделе государство начнет жесткий надзор за соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь в Москве. Надзор будет вестись как по старинке – патрулями МВД, так и виртуально – с помощью уличных камер и геолокации. Ранее Госдума назначила многотысячные штрафы за нарушение карантина. По мнению экспертов, гораздо эффективнее бороться за общественную дисциплину можно технологиями цифрового будущего. Подробности...
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Украинских генералов переставляют по американским лекалам

Бывший начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назначен главнокомандующим Вооруженных сил УкраиныФото: REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины произвел новые перестановки в руководстве вооруженных сил страны. На первый взгляд, происходящее выглядит скорее формальным событием, имеющим отношение разве что к выполнению американских инструкций. Но куда более интересно то, кого именно и почему Владимир Зеленский не стал назначать на ключевые должности в ВСУ. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как США спасаются от экономического цунами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. Подробности...

РЖД расширят российскому углю дорогу на Восток

Павел Иванкин, председатель Экспертного совета Института исследований проблем железнодорожного транспорта
Спрос на уголь есть, со стороны государств азиатско-тихоокеанского региона он стабильно растет. Надо просто доставить груз по назначению. Кроме железнодорожников с этим никто не справится. Подробности...

Бремя белого человека многим не по плечу

Алексей Алешковский, сценарист
Политическая мораль всегда готтентотская; человек частный тоже может ее исповедовать, но тогда ему не следует прикидываться носителем морали христианской. Трусы и крестик тоже познаются в сравнении. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              Нарушителям самоизоляции пригрозили технологиями цифрового будущего

              Теперь нарушители карантина будут узнавать о своем проступке по СМС   1 апреля 2020, 11:32
              Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»
              Текст: Андрей Резчиков

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              Уже на этой неделе государство начнет жесткий надзор за соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь в Москве. Надзор будет вестись как по старинке – патрулями МВД, так и виртуально – с помощью уличных камер и геолокации. Ранее Госдума назначила многотысячные штрафы за нарушение карантина. По мнению экспертов, гораздо эффективнее бороться за общественную дисциплину можно технологиями цифрового будущего.

              Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин поручил запустить систему уведомлений россиян о нарушении ими карантина по коронавирусу. СМС-сервисы и единый портал госуслуг начнут информировать об этом нарушителей уже в пятницу – 3 апреля. Предполагается, что нарушитель, если он отойдет от своего дома на определенное расстояние, сразу получит на мобильный телефон предупреждение по СМС.

              Премьер велел Минздраву с 1 апреля предоставлять в Минкомсвязь сведения обо всех заболевших коронавирусом, а также контактировавших с ними и находящихся на карантине. Теперь данные обо всех нарушениях будут передаваться в профильные ведомства, главным образом в МВД и Минздрав, и рабочую группу Госсовета по противодействию распространению инфекции. Это необходимо «в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц», говорится в поручении.

              Напомним, что пока на полный карантин попадают те, у кого врачи диагностировали или только заподозрили коронавирус. Ранее президент Владимир Путин призвал власти относиться к нарушениям норм карантина как к преступной халатности.

              В Роспотребнадзоре заявили, что из-за подозрения на вирус под наблюдением находится более 200 тыс. человек. Во вторник Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах за нарушение карантина. За обычное нарушение россиянин может быть оштрафован на 40 тысяч рублей. В случае, если действия гражданина повлекли вред здоровью или смерть других лиц, наказание может составить 700 тысяч рублей штрафа или даже несколько лет тюрьмы.

              Мишустин также поручил мэру столицы Сергею Собянину контролировать режим карантина в Москве с помощью операторов мобильной связи и городских порталов. Ранее заместитель Собянина Анастасия Ракова рассказала, что жители столицы с легкой формой коронавирусной инфекции могут лечиться дома. Но для этого им нужно постоянно передавать властям данные о геолокации своего телефона. В противном случае их отправят в больницу.

              IT-эксперт, главный редактор сайта vilianov.com Сергей Вильянов пояснил, что технически в надзоре за горожанами нет никакой проблемы – при наличии у человека при себе мобильного телефона. «Базовые станции всегда знают, какой абонент подключен к ним. Определить его местонахождение не составит никакого труда. Как только абонент покидает привычный набор базовых станций, оператор сразу узнает об этом и, видимо, сообщит «кому следует» или напрямую проинформирует своего клиента», – сказал Вильянов газете ВЗГЛЯД.

              «Тут вопрос исключительно в том, предоставит ли оператор властям базы своих пользователей или не предоставит. Одно дело, если оператор будет информировать о пересечении некоей границы – это не требует дополнительных усилий. А если эти данные будут передавать МВД, тогда уже совсем другой коленкор», – отметил эксперт.

              При этом нарушитель карантина не сможет обмануть власти при помощи чужой сим-карты, его перемещение все равно будет отслежено по международному идентификатору мобильного оборудования – IMEI. «Многие думают: если они временно вставят в свой аппарат другую симку и пойдут гулять, то ничего им не будет. На самом деле у сотовых операторов есть база IMEI, по которой видно, что раньше этот смартфон активировался в сети под другим номером. Эта процедура чуть сложнее, но абсолютно стандартная», – пояснил Вильянов.

              Если человек оставит трубку дома, отследить его будет сложнее. В таком случае самым эффективным средством охоты за нарушителями карантина окажутся обычные полицейские патрули. «Едва ли не на каждом подъезде и столбе в Москве уже висят видеокамеры, и недавно тестировалась система распознавания лиц с помощью этих камер. Однако стопроцентной надежности пока добиться нельзя, – тем более если человек идет в шапке с козырьком, да еще и в защитной медицинской маске. Но если на улицах появятся патрули, которые проверяют документы, то к нарушителю могут возникнуть довольно неприятные вопросы», – считает эксперт.

              В свою очередь директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко добавляет, что перемещения россиян можно отслеживать по номерам автомобилей, транзакциям в банкоматах и на контрольно-кассовой технике (КТТ) в магазинах. «Все это вместе может быть задействовано и достаточно эффективно применено для решения задачи», – сказал Плуготаренко газете ВЗГЛЯД.

              Что касается сообщений мэрии Москвы о тестировании специального приложения для контроля за соблюдением карантина, то Плуготаренко сомневается в полноценной реализации такого проекта. «К тому же такая концепция выглядит небезопасно. Возникает очень много лазеек для мошенничества, киберпреступлений и преступлений даже в офлайне. А онлайн-безопасность сегодня крайне важна», – подчеркивает директор РАЭК.

              Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич признался, что ему нравится эксперимент с оповещением нарушителей карантина по СМС. «Если бы такое оповещение было введено месяц назад, то это сохранило бы нервы и здоровье огромному количеству людей», – сказал Малькевич газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт напомнил, что в 90% современных смартфонов постоянно работает геолокация, в США, например, с ее помощью сейчас отслеживают перемещение мигрантов. В России тоже можно внедрить подобную систему. «Я призываю к тому, чтобы власть делала максимально публичной подготовку этого проекта. Надо показать, как все это может работать, и потом «опубличить» наказание тех, кто не соблюдает карантин.

              Тех, кто был ранее хоть раз оштрафован за нарушение карантина, надо держать на карандаше.

              В отношении них будут применяться серьезные меры в соответствии с принятыми во вторник решениями в Госдуме», – подчеркнул эксперт.

              Рассылка предупреждений нарушителям по СМС предвещает создание в России системы социального рейтинга, надеется Малькевич. Первым к такой методике прибег Китай. «Я не вижу иного цифрового будущего, кроме как запуск социального рейтинга. Только это позволит дисциплинировать людей. Некоторые в России не хотят соблюдать карантин назло, чтобы насолить власти. Это неправильно. Социальный рейтинг – это будущее. К нему нужно идти», – убежден эксперт.

              По его словам, сегодня у большинства граждан России есть личный кабинет на портале «Госуслуги», на базе которого можно создать социальный профиль человека. «Затем к профилю можно привязать данные, которые и так давно фиксируются: от рейтинга пассажиров такси до кредитных историй. Сюда же можно добавить информацию о штрафах и нарушениях закона. Соединив все это в единую систему, можно перейти к начислению или снятию баллов соцрейтинга», – пояснил эксперт.

              «Возьмем, к примеру, авиадебошира. Что ему грозит в случае нарушения закона? Максимум – снятие с самолета и оплата небольшого штрафа, который не ударит по его карману. Или возьмем нарушителей правил дорожного движения, у которых бывает по 50 штрафов. Они их оплачивают, но их поведение остается тем же. А вот

              если их рейтинг упадет до того уровня, когда они не смогут продлить срок действия водительских прав или купить билет на самолет – поверьте, эти люди начнут вести себя иначе. Мало кто захочет жить с таким грузом», – полагает Малькевич.

              «С другой стороны – надо придумать систему поощрений для «хорошистов»: бонусы, скидки, приоритетное обслуживание на портале «Госуслуги» и так далее. Если человек занимается социально полезной деятельностью – его надо поощрять. Как и каким образом – вопрос дискуссионный, но решаемый», – добавил эксперт.

              «И третий важный момент – необходимо предусмотреть программу мероприятий для тех нарушителей, которые одумались и решили «подлечить» свой рейтинг. Первое, что приходит на ум, –  это волонтерская деятельность. И даже если кто-то будет заниматься ею из прагматических соображений – общество и государство от этого все равно выиграют», – резюмировал Малькевич.

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