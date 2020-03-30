Эпидемия отменяет демократию

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30 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 09:52  |  vz.ru
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Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

Супердешевая арабская нефть столкнулась с проблемами в Европе и СШАФото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Ценовая война саудитов привела к необычному результату. Арабская нефть предлагается на рынок с большими скидками. Казалось бы, по такой цене она должна легко продаваться. Однако заводы Европы и США начали воротить от нее нос. Почему нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание? Подробности...
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Чем отмена крепостного права навредила России

Крестьяне верили, что помещики утаили от них истинную волю императора, чем воспользовались радикалы и террористыФото: Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян
(Чтение манифеста)»
Ровно 160 лет назад Александр II объявил о начале крестьянской реформы. В тот же день, но четырьмя годами ранее, он произнес крылатое: «Если не отменим крепостное право свыше, оно отменится снизу». Почему большинство историков сходятся на том, что давно назревшая реформа только ухудшила положение страны? И насколько корректно называть проводившего ее императора «либералом»?  Подробности...
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Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса

Будущая неделя станет проверкой для населения Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Целый ряд ограничений решено ввести в России. Вслед за закрытием авиасообщения с зарубежными странами прерываются любые передвижения на границе, по данным источников, не исключен запрет на перемещения внутри страны. На замке все объекты досуга: начиная с кафе и торговых центров и заканчивая санаториями и домами отдыха. Что еще следовало бы предпринять и что еще могут запретить в России? Подробности...
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Пандемия поставила крест на наполеоновских планах Макрона

Французы опасаются, что правительство не защитит их от пандемии коронавирусаФото: Francois Mori/AP/ТАСС
Чем больше в ЕС зараженных коронавирусом, тем чаще звучат заявления о крахе «общеевропейского дома». Коллег по Евросоюзу попытался одернуть президент Франции Эммануэль Макрон, а заодно выразить неприязнь в связи с тем, что итальянцы не отказались от российской помощи. Эта претензия только кажется странной, ее очень легко объяснить. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Эпидемия отменяет демократию

Артём Бузила, публицист
Главнейший институт демократии – выборы – под угрозой во многих западных странах, от Польши до США. Это такой момент истины: что важнее – демократия сама по себе или все же жизни людей. Подробности...

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              Артём Бузила

              Эпидемия отменяет демократию

              Артём Бузила
              публицист
              		 30 марта 2020, 09:06

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              Главнейший институт демократии – выборы – под угрозой во многих западных странах, от Польши до США. Это такой момент истины: что важнее – демократия сама по себе или все же жизни людей.

              Срыв политических выборов – это не эпизод в лучших традициях постапокалипсиса. Казалось бы, чтобы они не прошли в успешной и респектабельной стране, нужен только конец света. Все фантастические сюжеты на наших глазах становятся реальностью: пандемия коронавируса фактически лишила ряд государств возможности провести голосование в привычном формате и в запланированный срок. Весной попали под удар избирательные кампании в Европе. До американских выборов главы государства еще есть время, и это хорошо – отмена выборов в США грозит намного большими волнениями, которые неминуемо заденут мировую экономику.

              Начнем с законодателей политической моды. В Великобритании местные выборы назначены на май, но избирком сразу посоветовал их перенести. Это при том, что Борис Джонсон долгое время утверждал, что нет поводов для паники, а потом внезапно поменял свою точку зрения.

              В итоге премьер-министр Великобритании отметил, что пока региональные выборы перенесены на май 2021 года. Это решение явно принесет пользу правящей Консервативной партии. Лейбористы в местных советах пользуются намного большей популярностью. Для тори же борьба с коронавирусом – это вызов, продленный на год. Если власти выправят ситуацию с пандемией, то это явно добавит им очков. Если же нет... Социал-демократы могут запасаться попкорном, и пока – Лейбористская партия увеличивает свой рейтинг.

              Прогноз: консерваторы худо-бедно сохранят большинство в муниципалитетах, если Борис Джонсон будет действовать более осторожно.

              Фото: Artur Lebedev/АР/ТАСС

              До американских выборов, которые запланированы на 3 ноября, времени еще предостаточно. Впрочем, расклад уже понятен, и он совершенно не выгоден для Дональда Трампа. Ответственность за эпидемию неизбежно возложат на президента США, равно как и последствия для американской экономики. Что может спасти Дональда Трампа? Только ухудшение пандемической и экономической ситуации во всем мире, на фоне которого США будут в выигрышном положении. Если пандемия к ноябрю угаснет, то повлияет на выборы, несомненно, положение дел на нефтяном рынке.

              Как это ни кощунственно, чем масштабнее разыграется пандемия в Европе, тем более это на руку Дональду Трампу – от падения европейской экономики напрямую зависит его рейтинг.

              Возвращаемся в Европу. Во Франции первый этап муниципальных выборов состоялся с рекордно низкой явкой в 44%. Однако 16 марта в стране объявили ЧС, так что второй тур отложен до 21 июня. Эммануэль Макрон перестраховался дважды: сначала проведя первый тур (как это демократическая страна может ударить в грязь лицом?), а затем отложив их на три месяца. В день голосования объединение медработников Le Collectif inter-hôpitaux призвало французов не ходить к избирательным урнам и тем самым «помочь реанимациям». Макрону следует как можно дальше оттягивать второй тур. Его партия проиграла на выборах в большинстве крупных городов Франции и результат для «маршистов» (так называют политсилу действующего президента) может быть катастрофичным.

              Парламентские выборы в Сербии, назначенные на 26 апреля, конечно, не чета британским и американским гонкам, но сегодня можно с уверенностью говорить, что сербская кампания также будет перенесена. Ранее оппозиционный «Союз за Сербию» сообщил, что будет бойкотировать выборы в парламент, но, похоже, что бойкот в карантинных условиях закончится полным провалом. Они обвиняют президента в нарушении конституции.

              «Мы пережили бомбардировки, что нам может сделать какой-то вирус», – общее настроение пожилых сербов, являющихся основой электората президента Александра Вучича. Глава государства, впрочем, пока рассматривает перенос выборов всего-то на 5-15 дней. То ли сербы до сих пор относятся к пандемии несерьезно, то ли Вучичу необходимо провести голосование в любых условиях, но именно в 2020-м, чтобы минимизировать риски бойкота выборов. Возможно, даже снизят порог явки. Европарламент по-прежнему считает, что в Сербии нет условий для проведения честных выборов, поэтому Вучичу придется работать еще и в этом направлении.

              В отношениях ЕС и Сербии наступит еще большее похолодание, но если выборы удастся провести в мае, у Вучича есть шансы увеличить рейтинг.

              Отложила выборы в парламент и Северная Македония. Досрочные выборы, которые были запланированы на 12 апреля, перенесены на неопределенный срок. Напомним, в середине февраля парламент Северной Македонии проголосовал за самороспуск. Дело в том, что Северная Македония является кандидатом на вступление в ЕС. На фоне возможного недовольства граждан власти Северной Македонии перенесли парламентские выборы с конца года на апрель. Сейчас можно забыть о евроинтеграции: македонцы однозначно просто потеряют время. Если Северная Македония решится на удаленное голосование посредством интернета, то это вряд ли одобрит население, да и не факт, что Евросоюз воспримет его позитивно.

              Македонцев ожидает серьезный экономический и политический кризис, все переговоры с ЕС заморозят как минимум до конца 2020 года.

              В Польше назревает внутриполитический кризис. Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что президентские выборы в стране должны состояться, как запланировано, 10 мая, несмотря на эпидемию коронавируса. Спикер Сейма Эльжбета Витек также заверила, что планов переноса выборов на другой срок нет и государство приложит все усилия, чтобы выборы проходили своевременно и с соблюдением стандартов безопасности. Сейчас сложно предположить, какой будет ситуация в стране в мае и на руку ли действующему президенту Польши Анджею Дуде «пир во время чумы». Все кандидаты, включая Дуду, информировали об отмене встреч с избирателями, предвыборная кампания фактически заморожена.

              Если выборы в Польше все же состоятся, то Анджей Дуда останется у руля на второй срок – ситуация для сохранения власти до начала кризиса более чем удобная.

              СМИ, как обычно, раздувают из мухи слона, говоря, что демократия в случае переноса выборов под угрозой. В Южной Корее, например, намеченные на 15 апреля всеобщие выборы тоже пройдут в срок, а больные или находящиеся на карантине смогут голосовать, не посещая избирательных участков. Выход есть всегда, но не стоит забывать, что на кону – жизни людей и возможность массового заражения. Сейчас именно западный мир поставлен перед фактом: либо потворствовать пандемии, либо переносить выборы.

              И тут становится понятно, что демократия – это не ценность сама по себе. Когда выбор между демократией и человеческими жизнями – решение становится очевидным как-то само собой.

              Это и есть новая политическая реальность.


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