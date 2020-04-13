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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

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Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Полвека назад СССР уже победил одну эпидемию

Советская практика борьбы с эпидемиями актуальна и сегодняФото: Дынин Исаак/Фотохроника ТАСС
Массовая изоляция людей, срочные действия силовиков по отлову нарушителей карантина и масштабная дезинфекция – все это в нашей стране уже было, причем всего лишь пятьдесят лет назад. Речь идет о вспышке холеры на юге СССР. Как советской власти удалось быстро и эффективно подавить распространение опасной болезни и какие уроки этого события до сих пор актуальны? Подробности...
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Макрон хочет создать из европейской разведки заведомо невозможное

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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Киев и Минск взаимоотталкиваются

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Украина повязана руками и ногами с Евросоюзом. Поэтому украинско-белорусская дружба будет использоваться на Западе как «дразнилка» для России. У Белоруссии нет других вариантов, кроме еще более тесной интеграции с Россией. Подробности...

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              Артём Бузила

              Киев и Минск взаимоотталкиваются

              Артём Бузила
              публицист
              		 13 апреля 2020, 08:56

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              Недавно Европейский Союз продлил до 28 февраля следующего года санкции в отношении Белоруссии. Как это ни неприятно осознавать «проевропейской» части белорусского общества, но все же она должна признать, что никакой свободой в Евросоюзе не пахнет. Есть мнение нескольких стран, который устанавливают для всей «евросемьи» единые правила, а все остальные члены ЕС, хотят они того или нет, но должны подчиняться.

              Более того, беспрекословно брюссельские директивы должны исполнять и государства, которые не являются членами ЕС. Подавляющее большинство европейских стран поддержали санкции Евросоюза против Минска. Особо хотелось бы остановиться на одной из них – Украине.

              Ее, кстати, в своих документах о присоединении «неевросоюзовских европейцев» к санкции Брюссель выделил отдельно. Видимо, желая еще больнее ущипнуть белорусское руководство. Оно ведь на Украину питало большие надежды. Особенно, когда в очередной раз осложнялись белорусско-российские отношения. Причем, пытаясь сохранить особо дружеские отношения с Киевом, Минск закрывал глаза и на подготовку белорусской оппозицией митинговых активистов и уличных боевиков на Украине, и на несовместимые с нормальными двусторонними отношениями заявлениями некоторых украинских политиков.

              Но, как только белорусско-российские переговоры по какому-нибудь вопросу заходили в тупик, Белоруссия демонстративно на всех уровнях начинала активизировать контакты с Украиной. Кстати, в последней достаточно холодно относились к настойчиво лезшим в объятья «белорусским братьям».

              Очень сдержанно в свое время в Киеве оценили белорусские инициативы по урегулированию на Донбассе. Разве что скупо поблагодарили за предоставление, как это принято называть у дипломатов, «переговорной площадки». Этого, по мнению украинских властей, и достаточно, ведь они так и не исполнили ни одного пункта всех Минских соглашений. По большому счету, со стороны Киева это была игра в переговоры. Минск проявил «площадковую активность», за что ему спасибо! Вот и все…

              Фото: ANDREJ CUKIC/ЕРА/ТАСС

              Знаковой в белорусско-украинских отношениях стала поездка Александра Лукашенко в Житомир на встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках так называемого Форума регионов. Беседа двух президентов проходила за закрытыми дверями. Оба мало что после нее комментировали. Известно лишь, что глава белорусского государства оттуда уехал в прекрасном расположении духа и с сорока подписанными двусторонними соглашениями. Зеленский после встречи был более, чем сдержан.

              Со стороны весь антураж отъезда домой белорусского президента выглядел так, как будто бы Минску через Киев дали какое-то «домашнее задание». Встреча Лукашенко-Зеленский проходила 4 октября в преддверии ожидавшегося к 20-летию Союзного договора Беларуси с Россией подписания интеграционных «дорожных карт». Что с ними произошло, известно всем. Ничего.

              Да, кстати, Лукашенко тогда в Житомире на пленарном заседании форума заявил, что сотрудничество двух стран не направлено против кого-то. Обычно, когда оно действительно так и есть, таких акцентных заявлений не делают. Но вместе с тем, он тогда же сказал и следующее: «Чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее будем мы, тем большее сопротивление будем ощущать». Под препятствующей украинско-белорусским связям силой подразумевалась, конечно же, Москва. Она, кстати, никак не реагирует на демонстрацию Минском дружбы с Украиной. Сопротивление «родственным связям» оказал сам Киев.

              Вернемся к единодушию ЕС по отношению санкций, что в отношении России, что в отношении Беларуси. Многие высокие лица в иных странах Евросоюза, хоть и жалеют о введенных санкциях, но ничего против евродисциплины поделать не могут. Сравним теперь с Союзным государством Беларуси и России, которым все пугают белорусов. Оно-то формально существует уже 20 лет.

              И выходит казусная ситуация: одна часть Союзного государства отказывается признавать за второй права на Крым. Ранее, если кто позабыл, чтобы не ссориться все с теми же «друзьями-европейцами», Беларусь отказалась вслед за Россией признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.

              Киев повязан руками и ногами с Брюсселем. Поэтому украинско-белорусская дружба будет использоваться на Западе как «дразнилка» для России. Когда это надо будет, то контакты между двумя странами разрешат. Когда они будут лишними, то им, как выразился в октябре прошлого года в Житомире Александр Лукашенко, начнут «сопротивляться».

              Стоит ли Минску продолжать отношения с Украиной после присоединения той к антибелорусским санкциям? Ответ на этот вопрос может быть только один: рвать отношения не стоит, но и не надо лебезить впредь перед Киевом, рассуждая о родственных связях. Действовать надо исключительно прагматично. Ведь санкции касаются в основном политических контактов. На внешнеторговые связи они мало повлияют.

              Вспомните, что в прошлом году Александр Григорьевич в кои-то веки отправился в Западную Европу, посетив страну Евросоюза – Австрию. Опять же, визит президента в Вену совпал с австрийско-белорусским деловым форумом. Только в той поездке по сравнению с Житомиром есть огромнейшая разница.

              Первая фигура в Австрии на момент встречи с ней Лукашенко не занимала никакого государственного поста. Себастьян Курц уже не был к тому времени федеральным канцлером и еще не занял эту должность вторично. Санкции против Белоруссии евросоюзовской страной нарушены не были. Поэтому, может быть, и к лучшему, что Киев поступил именно так.  Украина сделала диллемный выбор за Белоруссию. Той остается теперь только смотреть на восток.


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