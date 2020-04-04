Лукашенко раскритиковал СНГ

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4 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 02:31  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть – усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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США провоцируют вторую волну коронавируса

Наличие крупной страны с непогашенной эпидемией – это угроза для всего мираФото: REUTERS/Thomas Peter
Соединенные Штаты и примкнувшие к ним страны Европы помешали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции по борьбе с COVID-19, предполагавший прекращение торговых войн и отмену санкций. По мнению экспертов, неспособность Запада пойти на глобальную солидарность ради борьбы с вирусом грозит человечеству новым ростом заболеваемости и гораздо более тяжелыми последствиями пандемии. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Перестаньте повторять мантру про «цифровой лагерь»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не надо путать плоское и холодное. Не нравится власть – да на здоровье. Не нравится «цифровой концлагерь» – уходите из сетей, купите дисковый телефон и перестаньте пользоваться платежными инструментами. Подробности...

Вирус внесет коррективы в американские выборы

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
Коронавирус существенным образом вмешался в ход американской президентской кампании. Экономика США находилась на грани рецессии в начале 2020 года, но именно пандемия стала тем триггером, который запустил непоправимые последствия. Подробности...

Готовится великая нефтяная сделка

Глеб Простаков, журналист
Цена того, чтобы усадить за стол переговоров США, оказалась высокой, вероятно, даже слишком высокой, учитывая неопределенные перспективы мировой экономики на ближайшие месяцы и годы. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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    Как не надо покупать товары онлайн

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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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      Путин посетил больницу в Коммунарке

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              Лукашенко раскритиковал СНГ

                 4 апреля 2020, 02:19
              Фото: kremlin.ru
              Текст: Антон Антонов

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              СНГ утрачивает свое значение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

              По словам Лукашенко, «национальный эгоизм, как говорит Путин, захлестнул всех, в том числе и саму Россию». 

              «Нас фактически уже разорвали на части», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на межгосударственную телерадиокомпанию «Мир».

              Лукашенко заявил, что сейчас площадка СНГ используется для встреч президентов и принятия заявлений. Он согласился, что «в какой-то степени» сохраняется и зона свободной торговли, но вводят «изъятия и ограничения». Это происходит, по его словам, не только в СНГ, но и в рамках ЕАЭС.

              «Что остается? Мало чего», – заявил он.

              Лукашенко отметил, что страны Центральной Азии ориентируются на «сильный Китай». При этом китайская сторона «ведет себя корректно, достойно», может «помочь инвестициями и помогает миллиардами долларов», сказал президент Белоруссии.

              Он считает, что Украина вряд ли в обозримом будущем вернется к работе в составе СНГ.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о российско-белорусских спорах по нефти и газу.

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