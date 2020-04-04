Лукашенко раскритиковал СНГ

СНГ утрачивает свое значение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, «национальный эгоизм, как говорит Путин, захлестнул всех, в том числе и саму Россию».

«Нас фактически уже разорвали на части», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на межгосударственную телерадиокомпанию «Мир».

Лукашенко заявил, что сейчас площадка СНГ используется для встреч президентов и принятия заявлений. Он согласился, что «в какой-то степени» сохраняется и зона свободной торговли, но вводят «изъятия и ограничения». Это происходит, по его словам, не только в СНГ, но и в рамках ЕАЭС.

«Что остается? Мало чего», – заявил он.

Лукашенко отметил, что страны Центральной Азии ориентируются на «сильный Китай». При этом китайская сторона «ведет себя корректно, достойно», может «помочь инвестициями и помогает миллиардами долларов», сказал президент Белоруссии.

Он считает, что Украина вряд ли в обозримом будущем вернется к работе в составе СНГ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о российско-белорусских спорах по нефти и газу.

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