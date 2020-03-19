Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии

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19 марта, четверг  |  Последнее обновление — 08:56  |  vz.ru
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Рубль пережил двойной удар

Нефть и вирус нанесли сильный удар по российской валютеФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Утреннее снижение курса к 79 рублям за доллар удалось нивелировать благодаря поддержке Центробанка РФ. Однако к концу торгов доллар вновь подрос. Таков итог двойного удара – вирусного и нефтяного. Но в 100 рублей за доллар эксперты не верят: этот вариант Банк России намерен не допустить. История показывает – когда турбулентность и паника на рынках закончатся, рубль укрепится. Подробности...
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Вирус из Китая меняет подход к выборам

На выборах во Франции на столах участковых комиссий стоял водно-спиртовой раствор для рукФото: REUTERS/Eric Gaillard
В Франции в минувшие выходные в условиях распространения коронавируса прошли местные выборы. Избирателям выдавали антисептический гель, были созданы «зоны вежливости». А в США на праймериз в некоторых штатах голосование провели на улице. Отечественные политологи считают, что этот иностранный опыт может быть использован в России, а ситуация ставит вопрос о необходимости дистанционных методов голосования.  Подробности...
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Коронавирус выработает в россиянах гражданское общество

Изоляция, как ни парадоксально, поможет формированию общественных отношений в РоссииФото: Петр Ковалев/ТАСС
Коронавирус, влекущий за собой самоограничения и самоизоляцию, поможет формировать в России то самое гражданское общество, о котором так много говорится. Не оппозиция, не кидание бутылок в ОМОН, не протестные шествия, не отвоевывание политзэков, а сидение на диване один на один со своей совестью станет точкой личностного роста для тех, у кого есть потребность в этом росте.  Подробности...
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Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии

Россия давно уже призывает ЕС прекратить санкционную войнуФото: CTK Photo/Roman Vondrous/Global Look Press
Самоизоляция стран друг от друга набирает обороты – глобальный мир запирается по национальным квартирам. Борьба с пандемией коронавируса взвинчивает панику и рождает новые страхи. Но одновременно она может служить прекрасным поводом для переоценки других, привычных страхов и фобий. Например, русофобии – может быть пандемия ослабит ее влияние на Западе? Или наоборот – еще больше усилит? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус лишает Зеленского власти

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Власти Украины закрыли страну на карантин. Тем самым еще раз признали независимость ЛНР и ДНР, потерю Крыма и контроль их государства местными националистами. Если президент Зеленский не изменит ситуацию, то он рискует не досидеть до конца срока. Подробности...
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Нам повезло. Мы жили в одно время с гением

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Эдуард Вениаминович жил красиво и помер красиво. В смысле, в подходящее время – когда рушится и глобализм, и капитализм, и общество потребления – все, что он ненавидел и с чем боролся. Подробности...
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Нам всем стоит повариться в собственных котелках

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пандемией – не повод, а скорее знак, что нам всем следует пересмотреть отношение к миграции. Не к мигрантам как к людям: люди всегда достойны человеческого отношения, а попавшие в беду – помощи и сочувствия. А к массовой миграции как социальному явлению. К ее причинам и последствиям. Подробности...
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    Мы потеряли последнего великого писателя

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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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              Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии

              Россия давно уже призывает ЕС прекратить санкционную войну   19 марта 2020, 08:20
              Фото: CTK Photo/Roman Vondrous/Global Look Press
              Текст: Петр Акопов

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              Самоизоляция стран друг от друга набирает обороты – глобальный мир запирается по национальным квартирам. Борьба с пандемией коронавируса взвинчивает панику и рождает новые страхи. Но одновременно она может служить прекрасным поводом для переоценки других, привычных страхов и фобий. Например, русофобии – может быть пандемия ослабит ее влияние на Западе? Или наоборот – еще больше усилит?

              Пока все больше стран закрывается друг от друга, не прекращаются и поиски виноватых в начавшейся пандемии коронавируса. Обвиняют китайцев, американцев, тайных правителей. Ищут и тех, кто раздувает панику. И было бы странно, если бы не вспомнили про Россию.

              В британской Financial Times появилась публикация, в которой сообщается о внутреннем докладе, подготовленном отделом стратегических коммуникаций Европейской службы внешнеполитической деятельности. Это структура европейского МИДа, подчиненная Верховному  представителю по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепу Боррелю. Хотя в самой службе отказались комментировать этот документ, заявив, что «активизировали свой мониторинг и выявление потоков дезинформации, связанной с пандемией», его аутентичность не вызывает сомнений.

              Главный вывод 9-го страничного доклада, датированного 16 марта – Кремль ведет кампанию дезинформации:

              «Российские прокремлевские СМИ ведут «значительную кампанию дезинформации», чтобы обострить пандемический кризис коронавируса в западных странах, подорвав доверие к экстренному реагированию, утверждается во внутреннем докладе ЕС. Эти усилия направлены на то, чтобы разжечь «смятение, панику и страх» и помешать людям получать достоверную информацию об инфекции в рамках более широкой стратегии «подрыва европейских обществ изнутри».

              Главной целью дезинформации Кремля является обострение кризиса общественного здравоохранения в западных странах, в частности, путем подрыва доверия общественности к национальным системам здравоохранения, тем самым создавая препятствия для эффективной реакции на вспышку».

              То есть Россию опять изображают врагом, который даже в такой тяжелый час пытается навредить Европе. В доказательство приводятся почти 80 случаев, зафиксированных ЕС с 22 января. Это якобы «связанные с российским государством фейковые личности и аккаунты, которые ранее публиковали информацию на темы, включающие Сирию и протесты «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках онлайн».

              Что же пишут русские? Чем пугают европейцев?

              «В прокремлевском контенте иногда продвигается идея о том, что коронавирус - это «человеческое творение, превращенное Западом в оружие». Сообщения, нацеленные на Италию, направлены на то, чтобы усилить опасения по поводу способности национальных и международных властей управлять вспышкой, в то время как сообщения на испанском языке «распространяют апокалиптические истории, обвиняют капиталистов в попытках нажиться на вирусе и подчеркивают, насколько хорошо Россия и Путин справляются со вспышкой».

              Хотя в докладе признается, что «имеются свидетельства, согласно которым прокремлевские источники часто сами не являются авторами дезинформации, а усиливают ложные или неподкрепленные сообщения из других источников», выводы все равно откровенно русофобские:

              «Эти усилия соответствуют более широкой стратегии Кремля, нацеленной на попытки подорвать европейские общества изнутри, используя их уязвимости и разногласия».

              То есть, Россия использует кризис, вызванный коронавирусом, доя того, чтобы подорвать Евросоюз изнутри. Странно, что ничего не говорится о том, что это Россия еще парализовала действия руководства ЕС и подтолкнула правительства европейских стран к принятию самостоятельных решений по борьбе с пандемией, подорвав тем европейское единство. Ведь эти страшные русские дезинформаторы и не на такое способны: избрали же Америке президентом Дональда Трампа.

              Европейцы, кстати, не первыми стали искать «русский след» в истории с коронавирусом. Еще в конце феврале об этом заявили в США. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер тогда сказал, что «распространяя дезинформацию о коронавирусе, российские злоумышленники вновь пытаются угрожать общественной безопасности, отвлекаясь от глобальных действий в области здравоохранения».

              Запад сам производит все возможные фейки, как о коронавирусе, так и обо всем остальном на свете. Такого количества фейковых новостей, которые генерируются в Штатах и Европе нет ни в одной другой части света. Так что при всем желании России не смогла бы конкурировать в производстве и уж тем более распространении их по западным же соцсетям и медиа. Но за последние годы из России всеми силами лепят «угрозу миру», пристегивая ее ко всему, от американских выборов до каталонского сепаратизма.

              Масштабнейший глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса – ну разве могла Россия оказаться не при чем? Тем более что в самой России ситуация с пандемией на сегодня действительно куда лучше, чем на Западе. И естественно, что русские с азартом ведут активную пропагандистскую информационную войну.

              То, что этому нет практически никаких доказательств, никого не волнует – «русский след» в избрании Трампа за три года не смогли подтвердить вообще никакими данными. И ничего, его продолжают эксплуатировать по полной, в него верит внушительная часть американцев.

              Так что исходя из логики атлантической части европейской элиты, которая ставит на поддержание режима конфронтации с Москвой, попытки закрепить образ «враждебной России» в ситуацией с коронавирусом понятны. Вот только разгонять эту тему сейчас абсолютно бессмысленно, если не контрпродуктивно для русофобии.

              Потому что закрытие границ и огораживание стран друг от друга приводит сейчас к противоположным последствиям: все громче звучат голоса тех, кто говорит о том, что выходить из нынешнего положения придется всем вместе. Преодолеть последствия не самого коронавируса (хотя и в борьбе с ним потребуется международная кооперация), а вызванного им экономического кризиса, удастся только скоординироваными усилиями.

              Падение мирового производства, торговли, биржи – все это скажется на всех странах мира. Торговые войны и протекционизм никуда не исчезнут. Но если они будут нарастать теми же темпами, что и докоронавирусную эпоху, сползание в мировую рецессию станет неизбежным.

              Поэтому из самых разных стран мира звучат призывы к перемирию, то есть смягчению или снятию части санкций, что позволит оздоровить ситуацию как в мировой экономике, так и в отдельных странах. Китай уже призывал США смягчить санкции против Ирана, а в Европе возобновились разговоры о прекращении санкционной войны с Россией.

              В среду об этом заявил член международного комитета Бундестага Вальдемар Гердт. Он сообщил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса. Гердт прогнозирует, что кризис больно ударит по экономике Евросоюза, а страны должны помогать друг другу в сложные времена, и Европе следует восстанавливать товарооборот с Россией, что пойдет на пользу всей экономической системе:

              «Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна».

              Гердт представляет «Альтернативу для Германии», но его заявление уже поддержали и в другой оппозиционной фракции, «Левые».

              Против санкций давно уже выступают и многие политики правящей ХДС, особенно премьер-министры различных немецких земель. На фоне предстоящей смены лидера правящей партии вопрос об отношениях с Россией в посткороновирусную эпоху неизбежно станет одним из основных во внутригерманской политической дискуссии.

              Россия давно уже призывает ЕС прекратить санкционную войну, а нынешний неофициальный лидер ЕС Ангела Меркель надеется использовать вопрос санкций для давления на Россию по украинскому вопросу. Но коронавирус изменит очень многое в европейской повестке. Россия уже сейчас напоминает об этом. Как сказал в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, «нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг», когда санкции сначала вводятся, а потом становятся «чуть ли не вечными»:

              «По оценкам специалистов, на сегодняшний день только 30 процентов мировой экономики находятся в «зеленой» зоне, а 70 процентов - либо в санкционной, либо в зоне непредсказуемости и угрозы санкций.

              Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом Безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, поддержана странами «Двадцатки» и затем сертифицирована тем же Советом Безопасности».

              Косачев считает, что в краткосрочной перспективе это станет «наиболее оперативным и эффективным ответом» на вызовы, связанные с пандемией и «сопутствующими потрясениями».

              «Но главное - сейчас все это можно сделать, не вдаваясь в предыстории, не оглядываясь на политику и без потери лица для всех, кто увлекся санкциями».

              Рассчитывать сейчас на такой глобальный прорыв, конечно, не приходится. Многие торговые войны, сопровождающиеся санкциями, например, китайско-американская, вызваны объективными геополитическими и экономическими противоречиями. Но в случае европейско-российского санкционного противостояния все гораздо проще: оно невыгодно обеим сторонам и сохраняется исключительно по причине атлантической солидарности и атлантического же курса давления на Россию. Из нынешнего кризиса Европа выйдет менее зависимой от атлантических элит. Так что у нее появляется шанс проверить свою самостоятельность на российском направлении.


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