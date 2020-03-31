Дума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина и фейки о COVID-19

Госдума на пленарном заседании приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, а также о наказании до пяти лет лишения свободы за распространение фейков о коронавирусе.

Авторами инициативы стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовной-процессуальный кодексы, передает РИА «Новости».

Данными поправками предлагается ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий, за подобное деяние предлагается штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишения свободы до двух лет.

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Кроме того, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказание предусматривается в виде штрафа от 1 млн до 2 млн рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы до пяти лет.

Если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание устанавливается в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы до семи лет.

Крашенинников пояснил, что в законе идет речь о смертельных последствиях, которые возникли именно по неосторожности. По его словам, если же имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (статья 205, 213, 281 УК РФ).

Также законопроектом предлагается уголовная ответственность за распространение фейков о коронавирусе. Крашенинников заявил, что уголовная ответственность за подобные деяния, повлекшие тяжкие последствия, предусматривается в отношении физических лиц, а в отношении юридических лиц предусмотрена административная ответственность с повышенными санкциями в КоАП.

В этой связи в новой статье 207.1 УК устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств: такое деяние будет наказываться штрафом от 300 до 700 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы до трех лет.

Кроме того, если публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то предусматривается повышенная уголовная ответственность в новой статье 207.2 УК, за такое деяние грозит штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы до трех лет.

Если то же деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то за это грозит наказание в виде штрафа от 1,5 до 2 млн рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.

Напомним, в России за сутки выявлено 500 случаев коронавируса.

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