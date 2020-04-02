Путин назначил Александра Цыбульского врио губернатора Архангельской области

Президент Владимир Путин принял отставку Игоря Орлова с поста губернатора Архангельской области и назначил Александра Цыбульского, экс-главу Ненецкого автономного округа, временно исполняющим обязанности региона.

«(…) постановляю: 1. Принять отставку губернатора Архангельской области Орлова И. А. по собственному желанию. 2. Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Архангельской области, приняв его отставку с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Орлов объявил об отставке ранее в четверг.

Цыбульский прошел обучение на первом потоке так называемой школы губернаторов – программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Александр Витальевич Цыбульский родился 15 июля 1979 года в Москве в семье военных. С 1 октября 2018 года занимал пост губернатора Ненецкого автономного округа (врио главы региона с 28 сентября 2017 по 1 октября 2018 года).

С 1996 по 2005 годы проходил службу в Вооруженных силах России. В 2001 году окончил Военный университет Министерства обороны России.

С 2006 года работал в департаменте внешнеэкономических отношений Минэкономразвития России. В том же году окончил Московский институт международного бизнеса при ВАВТ Минэкономразвития.

2008–2010 годы – помощник министра регионального развития.

В марте 2013 года перешел на работу в Министерство экономического развития России, на должность помощника главы ведомства. С сентября по декабрь 2013 года – директор департамента обеспечения деятельности главы Минэкономразвития.

19 ноября 2014 года Александр Цыбульский был назначен заместителем министра экономического развития. В том же году проходил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России по программе «Мастер делового администрирования».

Действительный государственный советник России II класса. Владеет английским, греческим и французским языками.

Женат, есть ребенок.