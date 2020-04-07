В МЧС не рекомендовали использовать водку в качестве антисептика

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7 апреля, вторник | Последнее обновление — 10:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В МЧС рассказали, как уберечься от коронавируса после прогулки
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Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия
«Немецкой волне» запретили вмешиваться во внутренние дела России
Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса
США готовят к войне с Китаем новую пехоту
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Карантин посеял очередные споры о свободе
Алексей Алешковский, сценарист
Оказалось, что наши свободы весьма хрупки, и угроза им может исходить оттуда, откуда и не ждали. Вопрос не в том, что мы имеем, а как мы сумеем этим распорядиться. Подробности...
Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Можно сколько угодно уклоняться от главного, откладывать на неопределенный срок вопрос о власти и наднациональных государственных институтах, рассуждая об экономике и выгодах, но реальная интеграция при этом не продвинется ни на шаг, если не будет идеологии. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
Санкции надо снимать, но их не снимут
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус стал для стран Запада не только угрозой, но и возможностью. Возможностью снова проявить свое глобальное лидерство, а также исправить ряд политических ошибок. К сожалению для всех, этой возможностью США и Европа не воспользовались. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
Путин посетил больницу в Коммунарке
Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойнаПодробности...
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