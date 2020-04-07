В МЧС не рекомендовали использовать водку в качестве антисептика

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7 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 10:02  |  vz.ru
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Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

Россиянам предлагают сертификаты вместо живых денег за несостоявшийся отдых Фото: Артур Лебедев/РИА «Новости»
Российские туроператоры просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты. Авиаперевозчики де-факто уже так и делают. В сложившихся условиях туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги. Но когда вся мировая туриндустрия парализована пандемией, сертификат становится способом гарантировать будущее путешествие.  Подробности...
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«Немецкой волне» запретили вмешиваться во внутренние дела России

Критики давно уже прозвали сотрудников DW «больными на голову людьми»Фото: lomonosovskiy.ru
«Население бежит из страны, власти ведут экономические репрессии, богачи скупают аппараты вентиляции легких». Это лишь некоторые фейки о коронавирусе в России, вброшенные в Рунет западной русскоязычной прессой. Многие из них опубликованы Telegram-каналом «Немецкой волны». В другое время над такими выдумками можно просто посмеяться, но на фоне угрозы пандемии такие фейки могут нести реальную опасность. Подробности...
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Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Оставшиеся за границей россияне штурмуют аэропортыФото: Евгений Пахомов/ТАСС
«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас Россия с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией. Подробности...
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США готовят к войне с Китаем новую пехоту

Американскую морскую пехоту ждет большая реформаФото: Lee Jae Won/Reuters
Пока весь мир содрогается от пандемии, в американской морской пехоте идёт одна из самых радикальных её реформ за последние тридцать лет. В чем суть реформирования легендарных подразделений американских вооруженных сил, почему они выглядят настолько революционными и как это связано с планами США воевать с Китаем? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Карантин посеял очередные споры о свободе

Алексей Алешковский, сценарист
Оказалось, что наши свободы весьма хрупки, и угроза им может исходить оттуда, откуда и не ждали. Вопрос не в том, что мы имеем, а как мы сумеем этим распорядиться. Подробности...

Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Можно сколько угодно уклоняться от главного, откладывать на неопределенный срок вопрос о власти и наднациональных государственных институтах, рассуждая об экономике и выгодах, но реальная интеграция при этом не продвинется ни на шаг, если не будет идеологии. Подробности...
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Санкции надо снимать, но их не снимут

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус стал для стран Запада не только угрозой, но и возможностью. Возможностью снова проявить свое глобальное лидерство, а также исправить ряд политических ошибок. К сожалению для всех, этой возможностью США и Европа не воспользовались. Подробности...
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    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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              В МЧС не рекомендовали использовать водку в качестве антисептика

              7 апреля 2020, 08:59

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Специалисты МЧС не советуют использовать водку в качестве антисептика для рук и для приготовления дезинфицирующего состава.

              «Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика», – передает ТАСС рекомендации Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС.

              Специалисты также советуют не использовать для дезинфекции спирт в чистом виде, так как это приводит к сухости кожи, раздражению, зуду, появлению микротрещин на коже, в которые может проникнуть вирус.

              В ведомстве отметили, что дезинфекция рук растворами с концентрацией менее 60% этанола или 70% изопропилового спирта бесполезна.

              Для приготовления антисептика в домашних условиях специалисты МЧС советуют налить спирт в емкость с завинчивающейся крышкой, добавить туда перекись водорода и глицерин, долить дистиллированную или охлажденную кипяченую воду и быстро закрыть емкость. После этого раствор взболтать. Полученный антисептик рекомендуется перелить в небольшие пластиковые флаконы или стеклянные баночки. Флаконы необходимо выдержать 72 часа, так как это позволит уничтожить вредные микроорганизмы, которые могли присутствовать во флаконах.

              11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

              ВОЗ сообщила, что число заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки возросло на 77,2 тыс. человек, 4,8 тыс. пациентов умерли; общее число заболевших в мире превысило 1,21 млн, умерли 67 тыс. 594 человека.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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