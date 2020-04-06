В России введены ограничения на продажу ряда медизделий

Правительство устанавливает ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми видами медицинских изделий, включая маски и перчатки, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Документом «установлены порядок обращения медицинских изделий и ограничения на оптовую и розничную торговли медицинскими изделиями и перечень таких изделий».

В списке товаров – фильтрующие респираторы, медицинские маски и перчатки, марля, одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов, защитные комплекты одежды, индивидуальные медицинские комплекты гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи, передает РИА «Новости».

Согласно постановлению, федеральным оператором-координатором по обеспечению потребности регионов в указанных медизделиях будет «Корпорация «Росхимзащита», входящая в госкорпорацию «Ростех».



«Установить запрет для организаций любых организационно-правовых форм, за исключением оператора-координатора и (или) региональных операторов, на оптовую продажу произведенных со дня вступления в силу настоящего постановления товаров организациям любых организационно-правовых форм, за исключением оператора-координатора и (или) региональных операторов», – говорится в тексте документа.

Кроме того, со дня вступления в силу постановления вводится запрет на розничную куплю-продажу данных видов медизделий для организаций, не имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения или отпуска лекарств для медицинского применения.

Помимо этого, устанавливаются ограничения свободного отчуждения указанных товаров на территории России. Для каждого этапа товаропроводящей цепи оптовых поставок данных медизделий размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД