Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники нью-йоркской больницы

Сотрудники больницы в Нью-Йорке атаковали съемочную группу ВГТРК во время интервью с врачом, рассказывавшим о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе, сообщил собственный корреспондент ВГТРК Валентин Богданов.

Богданов брал интервью у Ираклия Бузиашвили – одногруппника главного врача медицинского центра в Коммунарке Дениса Проценко. Во время беседы к съемочной группе подбежали сотрудники больницы и прервали интервью, передает ТАСС.

«Закончить нам не дали. Человек в халате и маске вернулся с подмогой. Пытаясь заставить замолчать нашего собеседника, в буквальном смысле атаковал нашу съемочную группу. Ни о каком соблюдении первой поправки к американской конституции, как и о соблюдении социальной дистанции, нет и речи», – сообщил журналист.

Он подчеркнул, что Бузиашвили не рассказывал о больнице, а описывал общую ситуацию в США. Журналист добавил, что инцидент произошел за территорией госпиталя – на улице.

«Персонаж на видео, кстати, атаковал дважды. Сначала выгонял нас с тротуара за то, что мы снимали передвижной морг. Потом вот уже с подмогой накинулся на оператора Ивана Уткина. Пытался сломать микрофон» – приводит слова корреспондента РИА «Новости».

По словам Богданова, полиция было «в двух шагах» – возможно, конечно, что они ничего не видели.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

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«Нервы в охваченном страхом Нью-Йорке сейчас, конечно, напряжены у многих, но с таким беспределом я, честно говоря, в США еще не сталкивался», – заключил журналист.

Сюжет был показан в воскресенье в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в США превысило 321,7 тыс. человек, 9 132 человека умерли. Ситуацию с COVID-19 в США сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор. Глава Белого дома Дональд Трамп предсказал в Соединенных Штатах еще «много смертей» в ближайшее время.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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