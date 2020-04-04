Трамп предсказал «много смертей» от COVID-19 в США в ближайшее время

На этой и следующей неделях в США «будет много смертей» от коронавируса, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

«Мы это переживем, но на этой неделе и на следующей неделе будет много смертей», – приводит его слова РИА «Новости».

Как заявил Трамп, «эта и следующая недели будут самыми сложными», передает ТАСС.

«Мы полагаемся на очевидные прогнозы в наибольших очагах», – сказал Трамп.

При этом, по его словам, есть и прогресс в борьбе с пандемией.

Трамп сообщил, что власти США намерены направить «тысячи и тысячи военнослужащих, военных медиков, профессионалов, медсестер и врачей» для «помощи штатам». По словам Трампа, они «отправятся на войну, на сражение, к которому не были подготовлены в должной мере». Так, «тысяча военнослужащих будет развернута в Нью-Йорке».

Он призвал СМИ «прекратить распространять лживые слухи и порождать страх и даже панику в обществе». Президент США не стал называть конкретные СМИ, но высказал предположение, что они «просто гонятся за рейтингами».

Утром он раскритиковал в Twitter CNN, но не пояснил, что именно стало поводом для критики. Прежде Трамп критиковал New York Times и Washington Post.

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что по данным на 22.30 мск от коронавируса в США умерли 8 тыс. 98 человек. Число зараженных достигло 300 тыс. человек, выздоровели 14,5 тыс. человек.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

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Напомним, самая высокая заболеваемость в США зафиксирована в Нью-Йорке.

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