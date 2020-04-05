В Нижегородской области умерли две пожилые женщины с коронавирусом

Две пожилые пациентки скончались от коронавируса в Нижегородской области, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Пациентки умерли в возрасте 80 и 83 лет, у обеих женщина были серьезные хронические заболевания, передает РИА «Новости».

«К большому сожалению у нас появились первые летальные случаи. У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, но они имели серьезные хронические заболевания, в частности, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ», – сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По последним данным, на территории Нижегородской области зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, 4 пациента выписаны из больницы.

Ранее умер россиянин, проходивший курс лечения в одном из медицинских учреждений тайского города Паттайя.

Напомним, в России число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, в Москве за сутки заболели 536 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.