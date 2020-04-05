Число зараженных коронавирусом в России увеличилось за сутки на 658 человек

За последние сутки в России число заразившихся новой коронавирусной инфекцией выросло на 658 – до 5 тыс. 389 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-2019.

«В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 5 тыс. 389 случаев коронавирусной инфекции в 79 регионах. За сутки выписаны с выздоровлением 22 человека. Выздоровевших за весь период – 355. За сутки умерло два пациента в Москве. За весь период по России – 45», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

В Москве, как сообщалось ранее, за сутки число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 536, до 3 тыс. 893 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.